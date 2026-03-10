Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 19:19

Самойлова раскрыла подробности инцидента с Мбаппе

Самойлова узнала о толкнувшем ее Мбаппе из новостей

Оксана Самойлова Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Блогер Оксана Самойлова узнала о том, что ее толкнул знаменитый футболист Килиан Мбаппе, только из новостей, сообщает журнал Super. Накануне при выходе из отеля в Париже бизнесвумен попала в объективы папарацци, которые сторожили спортсмена.

Выхожу и понимаю, что они начинают что-то кричать и очень-очень жестко фотографировать, прямо сумасшедший дом. <…> Они облепляют со всех сторон, ты не можешь уйти. <...> И тут я чувствую легкий толчок сбоку, кто-то пробегает, ничего непонятно, — сказала Самойлова.

Позже блогер увидела в Сети ролик и на следующий день прочитала, что это был Мбаппе. Самойлова добавила, что спортсмен поступил неправильно: вместо того чтобы подождать, он залез в ее отсек вращающейся двери и вышел вместе с ней.

В то же время рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) раскритиковал Мбаппе. Артист заявил, что «набил бы ему морду», если бы оказался на месте происшествия. Он также упрекнул супругу в том, что она находится не с семьей.

Оксана Самойлова
Килиан Мбаппе
блогеры
футболисты
