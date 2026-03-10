Блогер решил защитить честь и достоинство от продюсера «Ласкового мая» Блогер Михеев подал в суд на продюсера Разина для защиты чести и достоинства

Новый иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подал блогер Евгений Михеев к музыкальному продюсеру Андрею Разину, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Исковое заявление поступило в суд еще в январе текущего года. По нему уже проведена предварительная беседа, а основное рассмотрение назначено на 12 марта.

Конкретные претензии Михеева к Разину пока не разглашаются. Однако в ноябре прошлого года суд уже выносил решение по аналогичному спору между этими сторонами. Тогда были признаны оскорбительными высказывания Разина, который называл Михеева «мерзавцем», «гаденышем» и «педофилом». Суд тогда обязал продюсера публично опровергнуть эти заявления.

Ранее продюсер подал иск на сумму более 3 млн рублей. Ответчиками по делу о защите чести и достоинства выступили крупное информационное агентство и его бывший водитель Руслан Филатов. Причиной для обращения в суд стала статья, опубликованная 1 декабря прошлого года, в которой приводились показания шофера в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Сам Разин сейчас находится в Турции. Он вынужден оставаться на территории этой страны из-за серьезных проблем со здоровьем. В Московском городском суде прошло апелляционное заседание, на котором защита артиста заявила, что он не может покинуть пределы Турции по медицинским показаниям. Еще в декабре 2025 года суд заочно арестовал Разина.