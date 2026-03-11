Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 13:21

В суд поступил иск к бизнесмену, чья экс-супруга покончила с собой

В Тверской суд Москвы поступил иск к бизнесмену Александру Галицкому

Александр Галицкий Александр Галицкий Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
В Тверской районный суд Москвы поступил иск о запрете деятельности объединения с участием бизнесмена Александра Галицкого и корпорации «Алмаз Кэпитал Партнерс» (Almaz Capital Partners), сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Деятельность структуры предлагается запретить в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Также иск содержит требование об обращении имущества организации в доход государства.

В Тверской районный суд города Москвы поступил административный иск к Галицкому Александру Владимировичу и корпорации «Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД» (Almaz Capital Partners, LTD) о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении имущества в доход государства, — говорится в сообщении.

Галицкий — российско-украинский миллиардер, бывший топ-менеджер Альфа-Банка и основатель венчурного фонда Almaz Capital.

В феврале стало известно, что Алия Галицкая, которую называют его бывшей женой, покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после того, как Истринский суд арестовал ее по подозрению в вымогательстве $150 млн (11,5 млрд рублей) у бывшего супруга. После смерти женщины в ИВС провели судебно-медицинскую экспертизу. В итоге следователь дал разрешение на захоронение.

