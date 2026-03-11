Новые рекорды тепла обернутся заморозками до –10? Прогноз погоды в Москве

Весеннее тепло в Москве замедляет ход — синоптики предупредили о грядущих заморозках. Каков прогноз погоды в столице на 11 марта, когда ждать холода, сколько будет градусов?

Какая погода пришла в Москву к 11 марта

Новые рекорды мартовского тепла могут быть установлены в Москве в ближайшие двое суток, объявил синоптик Евгений Тишковец: температура может вырасти выше плюс 14 градусов.

«Поступили свежие прогностические данные. Если они оправдаются (плюс 13,8–14,6), а для этого есть основания, то будут побиты рекорды тепла для 11 марта (плюс 13,0) и для 12 марта (плюс 11,0) [установленные в] 2015 году», — отметил Тишковец.

Утром 11 марта температура в Москва впервые с начала года достигла плюс 10 градусов. Тем не менее снежный покров сокращается медленно, отмечают синоптики: так, в подмосковных Черустях до сих пор лежит 63 см снежного покрова.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус указывает, что Москва остается на северной периферии антициклона.

»[11 марта] облаков в небе будет немного и обойдется без осадков, что поможет солнечным лучам продолжить активно прогревать воздушные массы. Температура воздуха плюс 9–11 градусов, по области ожидается плюс 7–12. Атмосферное давление выше нормы. В четверг ночью небольшие осадки, гололедица, днем без осадков, ночью плюс 1, днем плюс 9–11», — указывает Леус.

Заморозки в Москве, какой будет погода в марте

Середина марта в Москве может сопровождаться опасными погодными явлениями, отмечают синоптики. Так, быстрый приход тепла может привести к серьезному половодью.

«Снег будет стремительно таять из-за очень теплой погоды. Средняя суточная температура воздуха превысит норму на 4–5 градусов. Высота снежного покрова на этой неделе уменьшится вдвое и станет даже ниже, чем обычно в середине марта. С точки зрения интенсивности половодья ситуация обещает быть очень напряженной», — предупредила научный руководитель ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом по прогнозу Foreca во второй половине месяца в Москве может резко похолодать: теплые (до плюс 3–5 градусов) ночи на текущей неделе после 15 марта сменятся заморозками. При плюс 5–8 градусах днем температура на следующей неделе может ночью падать до минус 3 и ниже.

Ряд метеорологических служб предположили, что в Москву может вернуться холод до минус 10 и снегопады, однако пока нет оснований для таких опасений, уверяют синоптики. По версии «Метеоновостей», похолодание продлится недолго и к началу четвертой недели марта температура в Москве вновь начнет расти. Роспотребнадзор предупредил: к этому сроку в лесах и полях Московской области ожидается пробуждение клещей.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будет ли похолодание

Леус прогнозирует Санкт-Петербургу антициклон без осадков.

«В регионе ожидается переменная облачность и полное отсутствие осадков. Солнечные лучи продолжат прогрев воздушных масс, показания термометров вплотную подберутся к рекордно высоким отметкам. [11 марта] температура воздуха плюс 8–10 градусов, в Ленобласти — плюс 5–10. Атмосферное давление немного ниже нормы. В четверг небольшие дожди, ночью плюс 2–4, днем плюс 8–10 градусов», — указал Леус в своем Telegram-канале.

По данным Foreca, вторая половина марта в Петербурге начнется с прихода циклона 15 марта. При этом не ожидается ни сильных осадков, ни резкого похолодания: после плюс 13 градусов днем в субботу, 14 марта, температура к середине следующей недели ненадолго снизится до плюс 7. При этом ночных заморозков не ожидается.

