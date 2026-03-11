Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 13:17

Новые рекорды тепла обернутся заморозками до –10? Прогноз погоды в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Весеннее тепло в Москве замедляет ход — синоптики предупредили о грядущих заморозках. Каков прогноз погоды в столице на 11 марта, когда ждать холода, сколько будет градусов?

Какая погода пришла в Москву к 11 марта

Новые рекорды мартовского тепла могут быть установлены в Москве в ближайшие двое суток, объявил синоптик Евгений Тишковец: температура может вырасти выше плюс 14 градусов.

«Поступили свежие прогностические данные. Если они оправдаются (плюс 13,8–14,6), а для этого есть основания, то будут побиты рекорды тепла для 11 марта (плюс 13,0) и для 12 марта (плюс 11,0) [установленные в] 2015 году», — отметил Тишковец.

Утром 11 марта температура в Москва впервые с начала года достигла плюс 10 градусов. Тем не менее снежный покров сокращается медленно, отмечают синоптики: так, в подмосковных Черустях до сих пор лежит 63 см снежного покрова.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус указывает, что Москва остается на северной периферии антициклона.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

»[11 марта] облаков в небе будет немного и обойдется без осадков, что поможет солнечным лучам продолжить активно прогревать воздушные массы. Температура воздуха плюс 9–11 градусов, по области ожидается плюс 7–12. Атмосферное давление выше нормы. В четверг ночью небольшие осадки, гололедица, днем без осадков, ночью плюс 1, днем плюс 9–11», — указывает Леус.

Заморозки в Москве, какой будет погода в марте

Середина марта в Москве может сопровождаться опасными погодными явлениями, отмечают синоптики. Так, быстрый приход тепла может привести к серьезному половодью.

«Снег будет стремительно таять из-за очень теплой погоды. Средняя суточная температура воздуха превысит норму на 4–5 градусов. Высота снежного покрова на этой неделе уменьшится вдвое и станет даже ниже, чем обычно в середине марта. С точки зрения интенсивности половодья ситуация обещает быть очень напряженной», — предупредила научный руководитель ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом по прогнозу Foreca во второй половине месяца в Москве может резко похолодать: теплые (до плюс 3–5 градусов) ночи на текущей неделе после 15 марта сменятся заморозками. При плюс 5–8 градусах днем температура на следующей неделе может ночью падать до минус 3 и ниже.

Ряд метеорологических служб предположили, что в Москву может вернуться холод до минус 10 и снегопады, однако пока нет оснований для таких опасений, уверяют синоптики. По версии «Метеоновостей», похолодание продлится недолго и к началу четвертой недели марта температура в Москве вновь начнет расти. Роспотребнадзор предупредил: к этому сроку в лесах и полях Московской области ожидается пробуждение клещей.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будет ли похолодание

Леус прогнозирует Санкт-Петербургу антициклон без осадков.

«В регионе ожидается переменная облачность и полное отсутствие осадков. Солнечные лучи продолжат прогрев воздушных масс, показания термометров вплотную подберутся к рекордно высоким отметкам. [11 марта] температура воздуха плюс 8–10 градусов, в Ленобласти — плюс 5–10. Атмосферное давление немного ниже нормы. В четверг небольшие дожди, ночью плюс 2–4, днем плюс 8–10 градусов», — указал Леус в своем Telegram-канале.

По данным Foreca, вторая половина марта в Петербурге начнется с прихода циклона 15 марта. При этом не ожидается ни сильных осадков, ни резкого похолодания: после плюс 13 градусов днем в субботу, 14 марта, температура к середине следующей недели ненадолго снизится до плюс 7. При этом ночных заморозков не ожидается.

Читайте также:

Самый теплый день с начала года! Погода в Москве на неделю, где будет +15

Сожгли базу ВСУ, в Николаев везут груз 200: удары по Украине 11 марта

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

прогнозы погоды
Москва
аномальная жара
новости
заморозки
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитик дал советы, как распознать вредоносное ПО на смартфоне
Судно под флагом Таиланда вспыхнуло после удара
В Европе раскрыли, как иранский конфликт обостряет раскол в ЕС
Смертельное ДТП с легковушкой и трактором произошло в Приморье
Адвокат объяснила, могут ли сотрудника обязать приходить на работу раньше
«По примеру Эстонии»: еще одна страна запретит въезд участникам СВО
Оставивший россиянку на растерзание свиньям удивился приговору
Названо имя богатейшего режиссера в мире
«Доказательство»: в Венгрии раскрыли финансирование оппозиции Киевом
Мирошник указал на украинский след в брянском теракте
Минобороны раскрыло детали нового налета дронов ВСУ
Бывший главный кадровик МО ответил на обвинение во взятке в 80 млн рублей
СБУ задержала 13 организаторов схем по уклонению от мобилизации
«Нет оправдания»: депутат о ракетном ударе ВСУ по Брянску
Shell и Total объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара
«Крупнейший в истории»: Дмитриев назвал главную ошибку фон дер Ляйен
Женщину в Шацке избил и ограбил новый знакомый
Подмосковные спасатели обезвредили опасную находку
В МИД назвали цель атаки ВСУ на Брянск
«Жива, здорова»: Долина впервые ответила, как справилась с потерей квартиры
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.