Аналитик дал советы, как распознать вредоносное ПО на смартфоне Аналитик Малышкин: перегрев смартфона может указывать на вредоносное ПО

Перегрев смартфона, сбои в его работе, перерасход мобильного трафика, обилие рекламы и проблемы с батареей могут указывать на вредоносное ПО на смартфоне, заявил RT аналитик Роман Малышкин. Во избежание проблем он посоветовал использовать антивирус, а также вовремя обновлять операционную систему и приложения.

Такое вредоносное ПО сложно обнаружить. Для всех приложений используйте принцип минимальных привилегий. Спрашивайте себя: «Зачем фонарику доступ в интернет?» или «Зачем калькулятору доступ к моим контактам?» Также важно читать отзывы при скачивании. Фразы вроде «Телефон стал сильно греться», «Батарея села за час», «Появилась куча рекламы» — это красные флаги, — рассказал Малышкин.

Он порекомендовал отслеживать статистику расхода заряда приложениями. В случае, если человек не заходил в игру, а она потратила 20% батареи, ее нужно немедленно удалить. Помимо этого, важно своевременно заходить в настройки интернет-трафика и смотреть, какие приложения больше всего потребляют данные в фоновом режиме.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер заявил, что обновление смартфона может защитить его от приложений с вредоносным ПО. Он отметил, что обновления часто содержат улучшения в области безопасности.