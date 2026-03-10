Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 17:58

Что сбылось из фантастики: как писатели предсказали наше будущее

Предсказания фантастов, которые сбылись: от братьев Стругацких до Артура Кларка Предсказания фантастов, которые сбылись: от братьев Стругацких до Артура Кларка Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда-то это читали как сказку. Сегодня мы живем внутри нее. Смартфоны, нейросети, беспилотники, киберпространство — все это когда-то существовало только на страницах фантастических романов, а теперь стало нашим обычным утром. Например, знаете ли вы, что Артур Кларк предсказал планшеты и видеозвонки менее чем за полвека до их появления в нашей обыденности? Давайте вместе посмотрим, что сбылось из предсказаний писателей-фантастов о XXI веке, изучим список «пророчеств» и разберем его по именам и датам.

Смартфоны, планшеты и видеозвонки: предвидение Артура Кларка

В 1976 году на конференции в Массачусетском технологическом институте британский ученый и писатель Артур Кларк описал журналистам устройство будущего. Никакой мистики — только логика. По его словам, у каждого человека будет небольшой экран с клавиатурой, через который можно отправить сообщение, посмотреть фильм, заказать еду и отфильтровать новости по своему вкусу. Артур Кларк предсказал планшеты и видеозвонки за четыре десятилетия до их появления на рынке.

Перечислим, что именно он описал тогда и что сбылось из предсказаний этого писателя-фантаста:

  • портативный экран высокой четкости с доступом к центральной информационной библиотеке — прообраз интернета и поисковых систем;

  • возможность видеть собеседника во время разговора — сегодняшние видеозвонки;

  • наручное устройство связи — современные смарт-часы;

  • мобильность телефона: никаких проводов, никакой привязки к месту.

В романе «2001: Космическая Одиссея» (1968) астронавт читает новости с плоского портативного экрана — за 40 с лишним лет до iPad. Этот эпизод оказался настолько точным, что в 2011 году два крупнейших мировых производителя электроники в судебном споре использовали этот сюжет: по мнению одного из участников, идея планшета принадлежит не конкурентам, а классике научной фантастики.

  • Интересный факт: Артур Кларк в том же 1976 году предсказал, что люди будут работать из дома через компьютерные сети и переедут туда, где им нравится жить, а не туда, где есть работа. Именно это мы и называем сегодня удаленкой.

Что сбылось из фантастики: как писатели предсказали наше будущее Что сбылось из фантастики: как писатели предсказали наше будущее Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Поисковые системы и беспилотники: пророчества Стругацких

Братья Аркадий и Борис Стругацкие писали не просто романы — они строили модели будущего с инженерной точностью. Стругацкие предсказания будущего формулировали через детали: не «машина поедет сама», а конкретное описание поведения автопилота в городских условиях. Вот что из предсказаний писателей-фантастов Стругацких уже стало реальностью:

  • в повести «Спонтанный рефлекс» (1958) описана самообучающаяся машина с нейронными связями — прямой прообраз нейросетей;

  • в «Парне из преисподней» (1973) герои общаются через экраны лицом к лицу — сегодня это называется видеозвонком;

  • в нескольких произведениях появляется «автоводитель» — система, которая везет пассажира сама, пока тот дремлет на заднем сиденье;

  • «Линия доставки» — логистический сервис с заказом на дом, узнаваемый как привычные нам маркетплейсы.

Предсказания будущего Стругацкие делали без пафоса и туманных образов — они вписывали технологии в быт обычных людей. Именно поэтому их тексты читаются сегодня не как архив, а как репортаж.

Киберпространство: термин Уильяма Гибсона и наша реальность

Слово «киберпространство» не возникло в офисе технологической компании. Его придумал американский писатель Уильям Гибсон в рассказе «Сожжение Хром», а затем закрепил в романе «Нейромант» (1984), который получил все главные премии жанра: Hugo, Nebula и Philip K. Dick Award одновременно. Гибсон описал мир, где:

  • существует глобальная сеть, по которой хакеры перемещаются как по физическому пространству;

  • корпорации контролируют информацию и тем самым управляют властью;

  • искусственный интеллект действует самостоятельно, преследуя собственные цели.

Фантастика, ставшая реальностью с технологиями Гибсона, — это весь современный интернет, кибербезопасность и массивы данных. Примечательна одна деталь: «Нейромант» написан на механической пишущей машинке. Гибсон тогда не пользовался компьютером и признавался, что именно незнание реальных технологий помогло ему создать убедительный образ — без технических ограничений воображение работало свободнее.

  • Интересный факт: термин «киберпространство», рожденный как поэтическая метафора, сегодня закреплен в законодательстве десятков государств — в том числе в доктрине кибербезопасности России и в директивах Европейского союза.

Что сбылось из фантастики: как писатели предсказали наше будущее Что сбылось из фантастики: как писатели предсказали наше будущее Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Нейросети и ИИ: от Фаддея Булгарина до ChatGPT

Идея машины, которая пишет тексты, появилась в русской литературе 200 лет назад. В 1824 году Фаддей Булгарин в повести «Правдоподобные небылицы, или Странствование по свету в XXIX веке» описал «машину для делания стихов»: меха нагнетали воздух в ящик со словами, те выскакивали на доску в нужном порядке — и получался связный текст. Автор иронизировал: «Со всем, кроме здравого смысла». Прошло ровно два века — и мы называем это ChatGPT, добавив к нему в качестве претензии точно те же слова.

Ключевые предсказания об искусственном интеллекте, которые сбылись:

  • самообучающиеся системы — братья Стругацкие, «Спонтанный рефлекс», 1958 год;

  • машина, генерирующая тексты, — Фаддей Булгарин, 1824 год;

  • ИИ как инструмент поиска и обработки информации — Артур Кларк, 1976 год;

  • риск выхода ИИ из-под контроля — братья Стругацкие и Айзек Азимов, 1950–1960-е годы.

Предсказания фантастов о XXI веке в части списка нейросетей будущего оказались точнее многих академических прогнозов. Разница лишь в том, что писатели не рассчитывали формулы — они чувствовали направление движения.

Роботы и андроиды: Карел Чапек и Айзек Азимов

Само слово «робот» появилось в 1920 году — его придумал чешский писатель Карел Чапек для пьесы R.U.R. («Россумские универсальные роботы»). Изначально он хотел назвать своих персонажей «лаборами» — от латинского labor, «труд». Брат Йозеф предложил другой вариант: robota по-чешски означает «каторга», «тяжелая работа». Слово вошло во все языки мира за считаные годы.

Тридцать лет спустя Айзек Азимов в цикле «Я, робот» (1950) пошел дальше: он сформулировал три закона робототехники — этический кодекс для машин. Предвидение роботов Айзек Азимов строил на простой логике: чем умнее машина, тем острее стоит вопрос о границах ее послушания. Сегодня разработчики нейросетей используют метод RLHF — систему поощрений и ограничений, которая не позволяет ИИ давать опасные ответы. По сути, это и есть «три закона» — только реализованные через вероятностные веса вместо «позитронного мозга».

Что из пророчеств о роботах уже воплощено:

  • промышленные роботы работают на всех крупных конвейерах мира;

  • хирургические системы da Vinci проводят тысячи операций в год;

  • боевые и разведывательные беспилотники стали стандартным инструментом;

  • ИИ принимает решения в медицинской диагностике, банковском скоринге и логистике.

Предсказания фантастов, которые сбылись: от братьев Стругацких до Артура Кларка Предсказания фантастов, которые сбылись: от братьев Стругацких до Артура Кларка Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что фантасты предсказали, но пока не сбылось

Предсказания фантастов о XXI веке, список которых огромен, сбылись далеко не все. По оценкам исследователей, точность прогнозов даже самых проницательных футурологов редко превышает 7% — фантасты не исключение. Чаще всего они ошибались там, где переоценивали скорость прогресса или недооценивали человеческую инертность.

Несбывшиеся пророчества фантастов — отдельная и честная часть этой истории.

  1. Летающие автомобили — личный воздушный транспорт над городами предсказывали почти все авторы XX века. Физика и стоимость производства ставят на этой идее паузу до сих пор. Однако смельчаки периодически заявляют о попытках поднять авто в воздух, как это сделали некоторые китайские производители. Только в массовое производство единичные электрические модели «с крыльями» пока не вышли.

  2. Марсианские колонии — ни Азимов, ни Кларк, ни Стругацкие не сомневались, что к 2000-м годам человек освоит соседние планеты. Пока на Марсе работают только роботы — марсоходы и вертолеты-разведчики.

  3. Роботы-полицейские — машины-стражи порядка описывались у Гарри Гаррисона и других авторов. Реальность пока ограничилась системами видеонаблюдения с распознаванием лиц.

  4. Единый мировой язык — Герберт Уэллс и другие предрекали, что в XXI веке человечество заговорит на одном языке. Английский стал lingua franca, языком для коммуникации в большинстве стран. Но на нашей планете по-прежнему существуют около 7000 языков, и каждые две недели один из них умирает навсегда.

Фантасты не предсказывали будущее — они его конструировали. Они смотрели на тренды своего времени, доводили их до логического предела и записывали результат в виде истории. Предсказания фантастов о XXI веке, список которых продолжает пополняться, — это не мистика, а дисциплина мышления. Смартфон в кармане, поисковик в браузере, нейросеть в рабочем чате — все это когда-то было рукописью на столе. И, судя по тому, как быстро фантастика сегодня становится реальностью технологий, следующая волна «сбывшихся пророчеств» уже набирает скорость.

И потому, зная, что многое из предсказаний писателей-фантастов сбылось, порой очень волнительно открывать книгу нового автора этого жанра — а вдруг там про апокалипсис?

Ранее мы рассказывали, как без нейросети распознать жадину.

литература
фантастика
будущее
научная фантастика
пророчества
предсказания
технологии
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как пострадала Африка из-за войны на Ближнем Востоке
Путин поздравил российских спортсменок с золотом на Паралимпиаде
Нейросеть рассказала, что могло случиться с Усольцевыми
В ООН сделали громкое заявление об атаке США и Израиля на Иран
Связь с Эпштейном, подозрение в убийстве: поиски Усольцевых 10 марта
Военкомы мобилизовали сотрудника пиццерии прямо на рабочем месте
Адвокат раскрыл, как рак Лерчек повлияет на суд над ней
Дмитриев заметил необычную деталь в поведении фон дер Ляйен
Волонтеры раскрыли, кто занимается поиском пропавших в Звенигороде детей
Глыба льда превратила в груду металла BMW за 20 млн рублей
Нетаньяху сделал громкое заявление о статусе Израиля после атаки на Иран
Военэксперт ответил, чем грозит ВСУ помощь Зеленского в борьбе с Ираном
Второе золото Паралимпиады для РФ: что известно о незрячей лыжнице Багиян
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
Появилась новая информация о клинике «смерти» Хайдарова
В Австралии появился дата-центр на основе мозговых клеток
Спецназовец объяснил, могут ли Усольцевых найти весной
Жена Алибасова-младшего ответила на его обвинения в наркозависимости
Названа предполагаемая кандидатура на смену Москальковой
Ревнивец забросал камнями окна отказавшей девушки
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.