14 января 2026 в 12:07

Раскрыт новый способ кибермошенничества на сайтах знакомств

Мошенники используют цифровые образы для обмана на сайтах знакомств

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Новый вид кибермошенничества с использованием сгенерированных образов набирает обороты в России, пишет Telegram-канал Baza. Злоумышленники создают с помощью нейросетей цифровые образы для выманивания крупных сумм у пользовательниц сайтов знакомств.

По данным канала, одна из потенциальных жертв, Ирина, познакомилась в сети с мужчиной, представившимся успешным бизнесменом, переживающим утрату супруги. Он утверждал, что это печальное обстоятельство мешает ему общаться по видеосвязи, однако активно присылал короткие видео, где был заснят в различных бытовых ситуациях.

Когда новый знакомый неожиданно запросил крупную сумму на операцию, Ирина, уже готовая перевести 6 млн рублей, вовремя вспомнила о предыдущем подобном опыте. Сходство в схеме, а именно постоянный отказ от видеозвонков, заставило ее отказаться от перевода и избежать финансовых потерь.

Другой потерпевшей, Светлане, повезло меньше, и она лишилась 8 млн рублей, пишут авторы. Ее виртуальный ухажер втерся в доверие и стал убеждать ее в выгоде инвестиций в криптовалюту через смарт-контракты. После того как женщина, поверив его словам, подключила свой кошелек к предложенному контракту, все ее средства были мгновенно выведены мошенниками.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что телефонные мошенники начали выдавать себя за сотрудников администрации автошкол, чтобы получить коды авторизации. Затем аферисты начинают оказывать психологическое давление на жертв.

Россия
мошенники
нейросети
сайты знакомств
