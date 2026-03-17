17 марта 2026 в 12:21

В Европе обиделись на США из-за одного решения по Ирану

Кошта: США и Израиль не уведомили Европу о готовящихся ударах по Ирану

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Соединенные Штаты и Израиль не уведомили европейских союзников о готовящихся ударах по Ирану, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта. Он также выразил «глубокую озабоченность» последствиями этого конфликта для международного порядка, передает агентство Europa Press.

США и Израиль не предоставили «никакой предварительной информации европейским союзникам». <…> Кошта подчеркнул «глубокую озабоченность» последствиями этой войны для международного порядка, — сказано в материале.

Ранее посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил, что президент США Дональд Трамп, который говорит о победе над Ираном, лжет всему миру. Он напомнил, что глава Белого дома и прежде говорил неправду о событиях на Ближнем Востоке. Дипломат добавил, что США надеялись пошатнуть позиции Ирана, убив верховного лидера республики Али Хаменеи, но серьезно просчитались.

До этого представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи отметил, что республика никогда не забудет чудовищный удар США по школе для девочек в Минабе, в результате которого погибли 175 человек. Дипломат подчеркнул, что это было «ужасным преступлением».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девушка оставила родителей без единого гроша из-за мошенников
Военэксперт объяснил, почему летом ситуация для ВСУ станет критической
«Первоочередные»: Шойгу о целях Украины в России
ВСУ пытались атаковать Россию за четыре часа с помощью 30 БПЛА
Стало известно о масштабах разрушений культурного наследия Ирана
Появились детали освобождения Сопычи
Ресторатор объяснил, почему не появляются новые фудкорты
Аномальная жара или мощное похолодание? Погода в Москве до конца марта
Проект без сюрпризов: как раннее участие подрядчика снижает риски
Названо место, где похоронят Ершова
Замедление домашнего интернета в России: что известно, где не работает
Токаев объявил о первой в истории Казахстана амнистии
Новый удар по мигрантам: выдворять будут по широкому списку, что известно
Киберэксперт объяснил, безопасны ли домофоны с системой распознавания лиц
Токаев объявил 15 марта государственным праздником в Казахстане
В Госдуме ответили, грозит ли России кризис из-за запрета мессенджеров
Премьер Бельгии оправдался после слов о нормализации отношений с Россией
Ван Дамм рассказал об особом отношении к Путину
В Казахстане окончательно приняли новую конституцию
Песков заявил о готовности России оказать Кубе всю посильную помощь
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
