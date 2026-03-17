В Европе обиделись на США из-за одного решения по Ирану

В Европе обиделись на США из-за одного решения по Ирану Кошта: США и Израиль не уведомили Европу о готовящихся ударах по Ирану

Соединенные Штаты и Израиль не уведомили европейских союзников о готовящихся ударах по Ирану, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта. Он также выразил «глубокую озабоченность» последствиями этого конфликта для международного порядка, передает агентство Europa Press.

США и Израиль не предоставили «никакой предварительной информации европейским союзникам». <…> Кошта подчеркнул «глубокую озабоченность» последствиями этой войны для международного порядка, — сказано в материале.

Ранее посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил, что президент США Дональд Трамп, который говорит о победе над Ираном, лжет всему миру. Он напомнил, что глава Белого дома и прежде говорил неправду о событиях на Ближнем Востоке. Дипломат добавил, что США надеялись пошатнуть позиции Ирана, убив верховного лидера республики Али Хаменеи, но серьезно просчитались.

До этого представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи отметил, что республика никогда не забудет чудовищный удар США по школе для девочек в Минабе, в результате которого погибли 175 человек. Дипломат подчеркнул, что это было «ужасным преступлением».