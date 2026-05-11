TikTok- и YouTube-блогеры проберутся на саммиты Евросоюза

Politico: TikTok- и YouTube-инфлюенсеров будут приглашать на саммиты Евросоюза

Совет Европейского союза представил проект, согласно которому инфлюенсеры из YouTube и TikTok будут приглашаться на все заседания саммитов Блока и некоторые министерские встречи, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. При этом блогерам запретят задавать вопросы министрам и лидерам стран.

По информации журналистов, дипломатам, присутствовавшим на рабочей группе по вопросам информации в Брюсселе, идея Евросовета не понравилась. Однако реализация проекта начнется уже в июле.

Блогеры получат доступ в штаб-квартиры Совета в Брюсселе. В данный момент они открыты только для аккредитованных журналистов.

Несколько дипломатов на условиях анонимности заявили Politico, что не видят в этом нововведении никакой дополнительной ценности, поскольку, по их мнению, блогеры вряд ли понимают, что такое Евросовет. Международная ассоциация прессы также раскритиковала проект, отметив, что инфлюенсерам, в отличие от аккредитованных журналистов, «не нужно раскрывать, кто им платит за хвалебные статьи».

