День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 23:17

TikTok- и YouTube-блогеры проберутся на саммиты Евросоюза

Politico: TikTok- и YouTube-инфлюенсеров будут приглашать на саммиты Евросоюза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Совет Европейского союза представил проект, согласно которому инфлюенсеры из YouTube и TikTok будут приглашаться на все заседания саммитов Блока и некоторые министерские встречи, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. При этом блогерам запретят задавать вопросы министрам и лидерам стран.

По информации журналистов, дипломатам, присутствовавшим на рабочей группе по вопросам информации в Брюсселе, идея Евросовета не понравилась. Однако реализация проекта начнется уже в июле.

Блогеры получат доступ в штаб-квартиры Совета в Брюсселе. В данный момент они открыты только для аккредитованных журналистов.

Несколько дипломатов на условиях анонимности заявили Politico, что не видят в этом нововведении никакой дополнительной ценности, поскольку, по их мнению, блогеры вряд ли понимают, что такое Евросовет. Международная ассоциация прессы также раскритиковала проект, отметив, что инфлюенсерам, в отличие от аккредитованных журналистов, «не нужно раскрывать, кто им платит за хвалебные статьи».

Ранее Politico сообщало, что Евросоюз приступил к подготовке 21-го пакета санкций против России. По данным источников, новые ограничения будут направлены на ужесточение мер в отношении «теневого флота», российской банковской системы, а также представителей Русской православной церкви.

Европа
Евросовет
блогеры
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Попавший в больницу после атаки ВСУ белгородец скончался
Сын-банкрот, отношения с Пригожиным, мошенники: как живет певица Валерия
Передвигавшиеся на байке жители Индии попали под каток
TikTok- и YouTube-блогеры проберутся на саммиты Евросоюза
Силовики перекрыли главную «президентскую» улицу в Киеве
Раскрыто, как повлияет маркировка радиоэлектроники на цены на авиабилеты
В Грозном эвакуировали 300 жителей многоэтажки из-за пожара
Правоохранители принудительно взяли биоматериалы у мэра Уфы
Патриарх Кирилл обратился к новому католикосу Грузии
«Где результат?»: Роднину возмутил российский футбол
НАБУ и САП предъявили подозрение Ермаку
Школьницу застрелили в парке перед выпускным
Юноша и трое работников скорой помощи попали под прицел ВСУ
Путин поужинал в Кремле со своей первой учительницей
В Финляндии расправились с художницей из России
Анжелика Варум прилетела к дочери в США и сделала загадочное фото
Захарова разбила мечты Каллас об участии в переговорах с Россией
Российский посол сорвал овации в ФРГ, когда заговорил о лицемерии НАТО
НАБУ проводит следственные действия в отношении Ермака
Месси попал в расширенную заявку Аргентины на ЧМ-2026
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.