На Западе раскрыли возможное содержание 21-го пакета санкций против России Politico: Европа может ввести санкции против российских судов и РПЦ

Евросоюз приступил к подготовке 21-го пакета санкций против России, сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников. По данным источников, новые ограничения будут направлены на ужесточение мер в отношении «теневого флота», российской банковской системы, а также представителей Русской православной церкви.

Ожидается, что пакет может быть представлен в конце июня — начале июля. Помимо судов, санкции затронут банки, финансовые структуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также компании, которые, по мнению Брюсселя, причастны к продаже украинского зерна.

Издание также пишет, что в ЕС вновь обсуждают меры, ранее заблокированные правительством экс-премьера Венгрии Виктора Орбана. Речь идет об ограничениях против представителей РПЦ, включая патриарха Кирилла. Кроме того, Еврокомиссия может вернуться к идее запрета на предоставление морских услуг российским судам — ранее против этого выступали Греция и Мальта.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что страны Европейского союза приняли 20-й пакет антироссийских санкций. До этого рестрикции блокировала Венгрия, ожидая возобновления работы нефтепровода «Дружба».