День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 09:05

На Западе раскрыли возможное содержание 21-го пакета санкций против России

Politico: Европа может ввести санкции против российских судов и РПЦ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз приступил к подготовке 21-го пакета санкций против России, сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников. По данным источников, новые ограничения будут направлены на ужесточение мер в отношении «теневого флота», российской банковской системы, а также представителей Русской православной церкви.

Ожидается, что пакет может быть представлен в конце июня — начале июля. Помимо судов, санкции затронут банки, финансовые структуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также компании, которые, по мнению Брюсселя, причастны к продаже украинского зерна.

Издание также пишет, что в ЕС вновь обсуждают меры, ранее заблокированные правительством экс-премьера Венгрии Виктора Орбана. Речь идет об ограничениях против представителей РПЦ, включая патриарха Кирилла. Кроме того, Еврокомиссия может вернуться к идее запрета на предоставление морских услуг российским судам — ранее против этого выступали Греция и Мальта.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что страны Европейского союза приняли 20-й пакет антироссийских санкций. До этого рестрикции блокировала Венгрия, ожидая возобновления работы нефтепровода «Дружба».

Европа
Евросоюз
антироссийские санкции
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это был ад на земле»: переболевший хантавирусом рассказал о пережитом
Масштабный пожар охватил леса вокруг Майами
Минздрав США подтвердил новый случай заражения хантавирусом
Новороссийские десантники поздравили ВСУ с Днем Победы
Российские солдаты помогли семье, за которой охотились ВСУ
Турецкие компании уперлись в «невидимый барьер» ценой в $1,7 трлн
Каллас рассказала, как ЕС готовится к возможным переговорам с Россией
Два десятка подростков попытались захватить парк
Россиянам раскрыли условия повышения пенсий работающим гражданам
Крупный европейский чиновник прибыл с необъявленным визитом в Киев
На Западе раскрыли возможное содержание 21-го пакета санкций против России
«Зеленскому выгодно»: Сальдо рассказал об изменениях в Донбассе
Названо условие для восстановления отношений России и Японии
Семь стран Европы запретили въезд россиянам без одного документа
Стало известно, при какой скорости автомобиля можно сэкономить на бензине
Филипенко признался, что использовал Бузову как «тренажер»
«Знаете об этом?»: Нетаньяху о названных в его честь улицах в Иране
«Ответ на давление»: в МИД РФ обратились к россиянам за рубежом
«Публично унижают какие-то финны»: Филиппо об угрозах Мерца России
Авария застопорила движение на МКАД
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.