Каллас раскрыла содержание 21-го пакета санкций против России

Новый 21-й пакет санкций Европейского союза затронет военно-промышленный комплекс России и так называемый «теневой флот», заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам заседания глав МИД стран объединения. По ее словам, которые передает РИА Новости, Евросоюз все еще собирает предложения стран-членов касательно новых ограничений.

Сейчас мы призвали страны-члены выдвигать свои предложения по 21-му пакету, мы нацелены на военно-промышленный комплекс России и теневой флот, — подчеркнула Каллас.

Ранее сообщалось, что власти Канады ввели ограничения против Аймани Кадыровой — матери главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Также в обновленном санкционном списке фигурируют пять компаний и еще 22 физических лица, связанных с Россией.

До этого кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан заявила, что Будапешт не будет поддерживать пункты санкций против России, которые наносят ущерб Венгрии. При этом страна не готова выступать в защиту интересов третьих государств, уточнила политик.

