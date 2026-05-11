«Пора вызывать санитаров»: Захарова о санкциях в отношении психбольницы

После введения санкций Великобританией против психиатрической больницы и детских лагерей в России властям Лондона пора вызывать санитаров, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «Известиями». Так дипломат прокомментировала санкции в отношении Клинической психиатрической больницы №5, которая находится в Строгановке Симферопольского района Крыма.

Когда правительство Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров, — подчеркнула дипломат.

Ранее Великобритания ввела ограничения против 85 лиц и организаций в рамках санкций против России. Под ограничения попали сотрудники российского Агентства социального проектирования, гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак, начальник Главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин и глава Росмолодежи Григорий Гуров.

Новость дополняется…

