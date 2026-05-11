Глава Росмолодежи ответил на санкции Британии приглашением на фестиваль Глава Росмолодежи позвал желающих на Международный фестиваль молодежи

Глава Росмолодежи Григорий Гуров пригласил молодых людей со всего мира посетить Международный фестиваль молодежи, организатором которого выступает Россия. Так он отреагировал на введение Великобританией санкций против него. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, передает ТАСС.

Мы открыты для тех, кто приходит с добрыми намерениями, и приглашаем молодых людей со всего мира следовать за мечтой вместе с Россией, — сказал он.

По словам Гурова, западных политик корежит, так как у России есть своя позиция по всем вопросам. Он также призвал Великобританию жить своей жизнью.

