Глава Росмолодежи Григорий Гуров пригласил молодых людей со всего мира посетить Международный фестиваль молодежи, организатором которого выступает Россия. Так он отреагировал на введение Великобританией санкций против него. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, передает ТАСС.
Мы открыты для тех, кто приходит с добрыми намерениями, и приглашаем молодых людей со всего мира следовать за мечтой вместе с Россией, — сказал он.
По словам Гурова, западных политик корежит, так как у России есть своя позиция по всем вопросам. Он также призвал Великобританию жить своей жизнью.
Новость дополняется…
Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ-15 самых читаемых интернет-изданий России.