18 ноября 2025 в 14:37

Бывшего сотрудника Госкоммола Крыма осудили за мошенничество с грантами

В Крыму экс-чиновника приговорили к 5,5 года за хищение грантов Росмолодежи

Фото: t.me/mvdCrimea82
Центральный районный суд Симферополя приговорил бывшего сотрудника Госкоммола Крыма к 5,5 года колонии по делу о хищении более 10,5 млн рублей грантов Росмолодежи, сообщает пресс-служба МВД Крыма. Он был причастен к мошеннической схеме, связанной с освоением бюджетных средств, которые выделяло Федеральное агентство по делам молодежи.

Установлено, что чиновник, действуя совместно с заместителем председателя Госкомитета и еще одним участником, ранее получавшим грант, организовал мошенническую схему, которая реализовывалась в течение трех лет — с 2020 по 2023 год. Злоумышленники подыскивали предпринимателей, оформляли заявки от их имени, либо навязывали «помощь» уже победившим участникам, — говорится в сообщении.

Полученные средства обналичивали через подконтрольных предпринимателей, создавая видимость выполнения гранта. Пострадавшими признаны более семи грантополучателей.

Ранее полиция арестовала сотрудника Министерства природных ресурсов Ингушетии, его подозревают в получении взятки в составе группы лиц. Вместе с ним был задержан и подозреваемый в даче взятки. Общий размер ущерба, причиненного государству, превысил 240 млн рублей. Утверждается, что чиновник помогал в краже песчано-гравийной смеси.

Бывшего сотрудника Госкоммола Крыма осудили за мошенничество с грантами
