28 декабря 2025 в 19:55

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Это блюдо перенесет вас в уютную лесную избушку, где у камина готовят что-то невероятно душистое и теплое. Оно сочетает в себе сочное, нежное филе птицы и легкую, воздушную шапку из сырного суфле с лесными нотами. Аромат, наполняющий кухню во время приготовления, обещает настоящий праздник, а золотистая, пышная корочка станет эффектным украшением вашего стола. Это сытное, но при этом удивительно нежное горячее покорит и взрослых, и детей.

Для приготовления вам потребуется: 600 г куриного филе (грудка или бедра), 200 г шампиньонов, 1 луковица, 150 г твердого сыра (например, российского), 3 яйца, 100 мл сливок 20%, 1 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло и веточки укропа для аромата.
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, посолите и поперчите. Лук и грибы мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистости. В глубокой миске взбейте яйца со сливками, добавьте муку и тертый сыр, слегка посолите. В форму для запекания выложите курицу, сверху распределите грибы с луком. Залейте все сырно-яичной смесью. Разогрейте духовку до 180°C. Запекайте блюдо 35–40 минут до полной готовности курицы и красивой румяной корочки на суфле. Дайте ему немного отдохнуть 5–7 минут, затем подавайте, украсив свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

