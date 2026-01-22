Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 14:27

В Гренландии назвали главный источник дохода острова

В Гренландии назвали экспорт рыбы главным источником дохода острова

ИЛУЛИССАТ, ГРЕНЛАНДИЯ
Основной доход Гренландии составляют рыба и рыбные продукты, на них приходится 98% экспорта, сообщила РИА Новости глава департамента рыболовства в правительстве острова Катрине Кэргор. По ее словам, продукцию Гренландии закупают ЕС, Азия и США.

По экспорту это около 98% всего экспорта из Гренландии — это рыба или рыбные продукты <…> Так что это один из главных источников доходов, на самом деле. Помимо блокового гранта от Дании, это главный источник доходов, — подчеркнула Кэргор.

Ранее она заявила, что США не подписывали с Гренландией соглашение о рыболовстве, поэтому суда стран, не имеющих такого договора с островом, не вправе вести промысел в гренландских водах. По ее словам, представители Вашингтона ни разу не инициировали переговоры о заключении разрешительного документа.

До этого премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что президент США Дональд Трамп не сможет получить Гренландию, поскольку остров не продается. По его мнению, в Дании не хотят и не готовы заключать сделку с Белым домом. Он также отметил, что из-за действий Трампа отношения между Евросоюзом и США «уже не будут прежними».

