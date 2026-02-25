Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 17:41

«Глупейшие комментарии»: в СФ дали Бербок совет после ошибки про Гренландию

Карасин посоветовал Бербок читать учебники после слов о членстве Гренландии в ЕС

Анналена Бербок Анналена Бербок Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNe/Global Look Press
Председателю Генассамблеи ООН Анналене Бербок стоит обратиться к учебной литературе после слов о членстве Гренландии в ЕС, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его мнению, подобные ошибки в очередной раз подтверждают некомпетентность европейских политиков.

Заявление госпожи Бербок [о членстве Гренландии в ЕС] свидетельствует о ее профессиональной политической безграмотности. Это говорит о том, какими вопросами занимаются люди, от которых ожидают серьезных аналитических решений, направленных на укрепление безопасности в Европе, в международных делах. В это время идут какие-то глупейшие комментарии, которые, во-первых, не соответствуют действительности и, во-вторых, путают карты и отвлекают внимание рядовых людей от решения конкретных задач. Госпоже Бербок надо посоветовать почитать политическую литературу, учебники, вписаться в тему, прежде чем что-то комментировать, — высказался Карасин.

Он подчеркнул, что представителям власти следует быть более разумными. По словам Карасина, СМИ должны быть свободны от странных ухищрений и непоследовательности некоторых политиков, таких как председатель Генассамблеи ООН, и объективно освещать важные процессы.

Ранее Бербок ошиблась в телеэфире, назвав Гренландию частью Евросоюза. Обсуждая интерес президента США Дональда Трампа к острову, она предположила, что американцев с самого начала не предупредили о принадлежности Гренландии к ЕС.

Евросоюз
Гренландия
Анналена Бербок
Совфед
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
