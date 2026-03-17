Залужный сбежал с переговоров Зеленского и Стармера Залужный досрочно покинул переговоры со Стармером и ждал Зеленского в машине

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный досрочно удалился во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает РИА Новости. По информации агентства, дипломат покинул встречу на 10 минут раньше.

В издании подчеркнули, что Залужный отправился в автомобиль, и там дожидался Зеленского. После прибытия президента машина тронулась.

Известно, что Зеленский прилетел в Лондон на переговоры со Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте и британским королем Карлом III. Залужный встретил президента Украины в аэропорту.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Зеленский прибыл в Лондон ради обещанного финансирования. По словам парламентария, не менее важной темой обсуждения могут стать совместные планы о диверсиях в России.

До этого член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Зеленский стремится привлечь внимание к своей персоне через обострение ситуации на Ближнем Востоке. Депутат также подчеркнул, что Зеленский не заинтересован в установлении мира и стремится к уничтожению украинского народа.