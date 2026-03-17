Зеленский столкнулся с Залужным во время визита в Великобританию Залужный встретил Зеленского в аэропорту Лондона

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Лондона, его встретил экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, сообщило издание «Страна.ua». По предварительной информации, политика ожидает визит в Букингемский дворец к королю Карлу III.

По информации журналистов, президент Украины также встретится с британским премьером Киром Стармером и генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте. Кроме того, планируется выступление Зеленского в Парламенте Великобритании.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов предупредил о возможной атаке на Зеленского со стороны палестино-сирийской бригады спецназначения «Аль-Кудс». Эта группировка, входящая в Корпус стражей Исламской революции, действует на пяти континентах и способна наносить удары по политическим фигурам.

До этого член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Зеленский стремится привлечь внимание к своей персоне через обострение ситуации на Ближнем Востоке. Депутат также подчеркнул, что Зеленский не заинтересован в установлении мира и стремится к уничтожению украинского народа.