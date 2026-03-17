Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 18:27

Зеленский столкнулся с Залужным во время визита в Великобританию

Залужный встретил Зеленского в аэропорту Лондона

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Лондона, его встретил экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, сообщило издание «Страна.ua». По предварительной информации, политика ожидает визит в Букингемский дворец к королю Карлу III.

По информации журналистов, президент Украины также встретится с британским премьером Киром Стармером и генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте. Кроме того, планируется выступление Зеленского в Парламенте Великобритании.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов предупредил о возможной атаке на Зеленского со стороны палестино-сирийской бригады спецназначения «Аль-Кудс». Эта группировка, входящая в Корпус стражей Исламской революции, действует на пяти континентах и способна наносить удары по политическим фигурам.

До этого член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Зеленский стремится привлечь внимание к своей персоне через обострение ситуации на Ближнем Востоке. Депутат также подчеркнул, что Зеленский не заинтересован в установлении мира и стремится к уничтожению украинского народа.

Владимир Зеленский
Валерий Залужный
Украина
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.