Иран ответил на заявления Трампа о подготовке мирного договора

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал спекулятивными заявления президента США Дональда Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения, передает агентство IRNA. По словам дипломата, информация о времени и месте подписания возможного соглашения пока не подтверждена.

Багаи подчеркнул, что окончательных договоренностей по этому вопросу достигнуто не было. За последние месяцы Вашингтон неоднократно менял свою позицию в ходе переговорного процесса.

Ранее Трамп на своей странице в соцсети Truth Social написал, что итоговые пункты соглашения с Ираном одобрены. По словам главы Белого дома, пункты согласовали все участвующие стороны «как в концептуальном, так и в детальном плане».

До этого Трамп заявил, что провел телефонный разговор с высокопоставленными представителями Тегерана. Американский лидер заявил, что представители руководства страны сами связались с ним.

Кроме того, постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер сообщил, что Трамп готов использовать весь потенциал американских вооруженных сил, если Иран не согласится заключить сделку. По его словам, Белый дом готов перейти от угроз к действиям в том случае, если соглашение не будет заключено в приемлемые сроки.