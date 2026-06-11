ВСУ нанесли серию ударов по медсанчасти в Энергодаре Пухов: ВСУ четыре раза атаковали территорию медсанчасти в Энергодаре

Вооруженные силы Украины атаковали территорию медсанчасти № 145 в Энергодаре, сообщил глава города Максим Пухов в мессенджере МАКС. По его словам, в результате ударов повреждения получила передвижная акушерская комната, пострадавших нет.

Сегодня вечером ВСУ атаковали территорию МСЧ № 145. Первый удар — по автомобилю КамАЗ — акушерская передвижная комната. К счастью, пострадавших нет. Всего зафиксировано не менее трех прилетов по лечебному учреждению, один БПЛА сбит, — написал Пухов.

Ранее бизнес-центр и соседний многоквартирный дом получили серьезные повреждения при атаке Вооруженных сил Украины в Краснодаре. Пострадавшие объекты находятся в Центральном округе. Спасатели помогли убрать опасные конструкции и провели обследование помещений.

До этого украинская армия атаковала мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильную переправу на направлении Перекоп — Армянск и мост в районе населенного пункта Ставки в Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо подтвердил наличие повреждений.