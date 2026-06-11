ВСУ атаковали подразделения МЧС России

Подразделения МЧС России по Запорожской области дважды подверглись атакам украинских беспилотников 10 и 11 июня, сообщили в ведомстве. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

10 июня беспилотники атаковали здание пожарно-спасательной части в городе Каменка-Днепровская. 11 июня под прицелом оказалось здание спасателей МЧС России в городе Энергодар. К счастью, в обоих случаях никто из сотрудников не пострадал, — говорится в сообщении.

Ранее бизнес-центр и соседний многоквартирный дом получили серьезные повреждения при атаке Вооруженных сил Украины в Краснодаре. Пострадавшие объекты находятся в Центральном округе. Спасатели помогли убрать опасные конструкции и провели обследование помещений.

До этого стало известно, что здание 33-й пожарно-спасательной части в Каменке-Днепровской получило серьезные повреждения: сгорели две пожарные автоцистерны, грузовой автомобиль, легковой автомобиль. Вооруженные силы Украины нанесли не менее восьми ударов по подразделению МЧС. Обстрел велся в промежутке с 14 до 15 часов.