ВСУ серьезно повредили здание МЧС и уничтожили технику

ВСУ атаковали здание МЧС с помощью БПЛА в прифронтовом городе Каменке-Днепровской, передает администрация указанного муниципального округа Запорожской области. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, оно получило серьезные повреждения. В частности, уничтожена пожарная техника.

Вооруженные формирования Украины атаковали беспилотниками здание 33-й пожарно-спасательной части в Каменке-Днепровской. Оно получило серьезные повреждения. Сгорели две пожарные автоцистерны, грузовой автомобиль, легковой автомобиль. Все — собственность части, — сказано в сообщении.

Также глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил, что часть Энемского поселения обесточена из-за обрывов линий электропередачи после атаки ВСУ в ночь на 11 июня. Он не раскрыл деталей инцидента.

Утром 11 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 330 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Крым и акватории Черного и Азовского морей.