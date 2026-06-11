Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 10:41

ВСУ серьезно повредили здание МЧС и уничтожили технику

Украинские БПЛА повредили здание МЧС в Каменке-Днепровской

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ атаковали здание МЧС с помощью БПЛА в прифронтовом городе Каменке-Днепровской, передает администрация указанного муниципального округа Запорожской области. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, оно получило серьезные повреждения. В частности, уничтожена пожарная техника.

Вооруженные формирования Украины атаковали беспилотниками здание 33-й пожарно-спасательной части в Каменке-Днепровской. Оно получило серьезные повреждения. Сгорели две пожарные автоцистерны, грузовой автомобиль, легковой автомобиль. Все — собственность части, — сказано в сообщении.

Также глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил, что часть Энемского поселения обесточена из-за обрывов линий электропередачи после атаки ВСУ в ночь на 11 июня. Он не раскрыл деталей инцидента.

Утром 11 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 330 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Крым и акватории Черного и Азовского морей.

Регионы
атаки ВСУ
БПЛА
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море
Минобороны России: силы ПВО уничтожили 798 украинских дронов за сутки
ВС России освободили село под Харьковом
МО РФ сообщило о масштабных ударах по инфраструктуре ВСУ
ВСУ потеряли за сутки более 1,2 тыс. военных
Продавали чужое и снимали свое: отец и дочь снабжали педофилов роликами
Педиатр перечислил главные признаки теплового удара у ребенка
Памфилова раскрыла, как обстояли дела с нарушениями на выборах в Армении
Российские «Герани» нанесли сокрушительный удар по по складу БПЛА ВСУ
Бастрыкин запросил доклад о «вейповом» похищении мальчика в Кузбассе
Российские военные освободили населенный пункт Роскошное
Стало известно, почему Евросоюз решил лишить Каю Каллас полномочий
В окружении Буйнова высказались о его здоровье
В Новосибирске загорелся склад завода по производству электрооборудования
Фото бензовозов в российском регионе приравняли к пособничеству диверсиям
В Краснодаре развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
Наступление ВС РФ на Запорожье 11 июня: последние новости, обстановка
Подразделение лагеря «Алые паруса» закрыли после заражения детей
Раскрыто число пострадавших полицейских за второй день протестов в Белфасте
Стало известно, какую окрошку больше всего любят россияне
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.