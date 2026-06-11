В музее ответили, есть ли риск возгорания в здании панорамы в Севастополе

В музее ответили, есть ли риск возгорания в здании панорамы в Севастополе В музее исключили риск повторного возгорания в здании панорамы в Севастополе

Риск повторного возгорания в здании панорамы в Севастополе исключен, заявил в мессенджере МАКС директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. По его словам, сотрудники МЧС ликвидировали пожар к 8:00 по московскому времени.

На данный момент пожар ликвидирован. Благодаря работе сотрудников МЧС удалось полностью ликвидировать пожар к 08:00 и исключить риск повторного возгорания, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что пожар в здании музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» полностью потушен. Огонь вспыхнул после атаки беспилотника ВСУ.

Также стало известно, что Свято-Никольский храм в Ессентуках, построенный в XIX веке, загорелся, достигнув площади пожара в 300 квадратных метров. Причины возгорания выясняются в ходе проверки, организованной Прокуратурой Ставропольского края.

Утром 11 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 330 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Курской областей.