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11 июня 2026 в 12:19

Нутрициолог назвала варианты холодных блюд

Нутрициолог Макарова: борщ в период жары можно заменить на свекольник

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В период жары борщ можно заменить на свекольник, рассказала «Радио 1» нутрициолог Алла Макарова. Она отметила, что холодными можно сделать блюда с привычным составом.

Предлагаю просто «сместить температуру» блюд, оставив их состав неизменным. Вместо горячего борща — свекольник или окрошка. Вместо котлеты с пюре — сытный салат. Главное правило: на тарелке всегда должны быть четыре составляющие: белки, жиры, углеводы и клетчатка. И в завтрак, и в обед, и в ужин, — рассказала Макарова.

Нутрициолог подчеркнула, что такие блюда помогут не «перегрузить» организм в жару. По ее словам, главное — соблюдать баланс в рационе.

Ранее врач Анна Косенкова рассказала, что в жаркую погоду жирная, жареная и копченая пища увеличивает нагрузку на организм и ее нельзя есть. Также сладкие газированные напитки могут усиливать чувство жажды, а кофе и алкоголь способствуют обезвоживанию.

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