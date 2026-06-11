Нутрициолог назвала варианты холодных блюд

В период жары борщ можно заменить на свекольник, рассказала «Радио 1» нутрициолог Алла Макарова. Она отметила, что холодными можно сделать блюда с привычным составом.

Предлагаю просто «сместить температуру» блюд, оставив их состав неизменным. Вместо горячего борща — свекольник или окрошка. Вместо котлеты с пюре — сытный салат. Главное правило: на тарелке всегда должны быть четыре составляющие: белки, жиры, углеводы и клетчатка. И в завтрак, и в обед, и в ужин, — рассказала Макарова.

Нутрициолог подчеркнула, что такие блюда помогут не «перегрузить» организм в жару. По ее словам, главное — соблюдать баланс в рационе.

Ранее врач Анна Косенкова рассказала, что в жаркую погоду жирная, жареная и копченая пища увеличивает нагрузку на организм и ее нельзя есть. Также сладкие газированные напитки могут усиливать чувство жажды, а кофе и алкоголь способствуют обезвоживанию.