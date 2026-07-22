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22 июля 2026 в 10:44

Бывший премьер Украины вскрыл истинную сущность нового главкома ВСУ

Экс-премьер Азаров назвал Драпатого нацистом за подавление восстания в Мариуполе

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
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Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый является бандеровцем и нацистом, такое мнение высказал бывший премьер Украины Николай Азаров. Он прокомментировал жестокое подавление восстания в Мариуполе. Политик также признал, что не может сказать ничего хорошего про временно исполняющего обязанности главы Минобороны Украины Евгения Хмару, передает ТАСС.

Драпатый — это 100-процентный бандеровец и нацист, он «прославился» жестоким подавлением восстания в Мариуполе, жесточайшим террором. Про Хмару тоже нельзя сказать ничего хорошего, — отметил Азаров.

Экс-премьер подчеркнул, что кадровые перестановки в Киеве связаны не с «картонным майданом» или внутриполитической борьбой, а со стратегией Запада, направленной на дальнейшую нацификацию Украины и усиление влияния нацистов на политическую жизнь страны. Он выразил уверенность, что смена военного руководства — часть этого курса.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявлял, что назначение Драпатого новым главнокомандующим ВСУ не окажет влияния на ход боевых действий и не остановит продвижение российских подразделений по всей линии фронта. По его словам, кадровые перестановки в украинском военном руководстве являются скорее отражением внутриполитической борьбы в Киеве.

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кадровые перестановки
Николай Азаров
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