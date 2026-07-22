Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 10:25

«Все закончится»: депутат о назначении Драпатого на должность главкома ВСУ

Депутат Колесник: Драпатый не сможет остановить наступление российской армии

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины не окажет влияния на ход боевых действий и не остановит продвижение российских подразделений по всей линии фронта, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, кадровые перестановки в украинском военном руководстве являются скорее отражением внутриполитической борьбы в Киеве.

Не думаю, что назначение Драпатого повлияет на ситуацию на фронте. Это, в том числе, внутриполитические разборки на Украине. ВС РФ наступают по всей линии фронта, хотя это не так легко. Кто возглавит банду ВСУ — без разницы. Итог будет один — Россия победит. Видимо, Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) не дождался нужных результатов от Александра Сырского (экс-главком ВСУ. — NEWS.ru). Тот, кто пытается воевать с Россией, должен знать, что все закончится нашей победой. Ничего не поменяется от новых назначений. В этом никто не сомневается, в том числе весь мир и наши противники. Это касается и ЕС, и всех стран НАТО, — сказал Колесник.

Ранее Сырский сообщил о своем уходе с поста главкома Вооруженных сил Украины. Он заявил, что оставляет армию «в состоянии наступления».

Власть
Украина
Европа
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финэксперт объяснила, кому могут отказать в отпуске
Стало известно, что происходит на складах Wildberries после атаки БПЛА
Мошенники начали покушаться на святое
В МИД России объяснили, чего лишился Зеленский сменой главкома ВСУ
На Западе раскрыли число пострадавших в конфликте с Ираном военных США
Военэксперт ответил на вопрос о контрнаступлении ВСУ при Драпатом
На Западе нашли связь между Зеленским и украинскими националистами
Военэксперт объяснил цель ударов ВСУ по «Мираторгу» под Брянском
Ссора пьяного брата и сестры закончилась зверским убийством
Амурчанин высказал учительнице сына все наболевшее и поплатился
Врач назвал страшные последствия быстрого сброса веса
Глава почтового отделения на Ямале украла более полумиллиона рублей
Горят склады Wildberries на юге России: где были атаки ВСУ 22 июля, жертвы
Двое взрослых и четверо детей разбились в ДТП под Архангельском
Всплыли неприятные подробности из биографии нового премьера Украины
Известная итальянская актриса и ее дочь могут стать гражданками России
Лидер России поздравил с 80-летием балетмейстера Эйфмана
Сотню осужденных насильников выпустят на свободу в европейской стране
Толпа школьников надругалась над девочкой
Трое мужчин кидались с ножом на детей в городском парке
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.