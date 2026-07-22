Назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины не окажет влияния на ход боевых действий и не остановит продвижение российских подразделений по всей линии фронта, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, кадровые перестановки в украинском военном руководстве являются скорее отражением внутриполитической борьбы в Киеве.

Не думаю, что назначение Драпатого повлияет на ситуацию на фронте. Это, в том числе, внутриполитические разборки на Украине. ВС РФ наступают по всей линии фронта, хотя это не так легко. Кто возглавит банду ВСУ — без разницы. Итог будет один — Россия победит. Видимо, Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) не дождался нужных результатов от Александра Сырского (экс-главком ВСУ. — NEWS.ru). Тот, кто пытается воевать с Россией, должен знать, что все закончится нашей победой. Ничего не поменяется от новых назначений. В этом никто не сомневается, в том числе весь мир и наши противники. Это касается и ЕС, и всех стран НАТО, — сказал Колесник.

Ранее Сырский сообщил о своем уходе с поста главкома Вооруженных сил Украины. Он заявил, что оставляет армию «в состоянии наступления».