СК возбудил уголовное дело после пропажи девочки, ушедшей искать кольцо

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 13-летней девочки в подмосковном Пущино, сообщили в ГСУ СК России по Московской области. По данным следствия, 19 июля школьница вышла из частного дома, где жила вместе с семьей, и не вернулась.

По факту безвестного исчезновения подростка следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело, — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в поисках участвовала собака. По предварительным данным, ищейка привела поисковиков к дороге, где были обнаружены следы остановки машины. Родственники рассказали, что девочка ушла искать потерянное кольцо и не вернулась. Мать обратилась в полицию в тот же вечер, к утру к поискам подключились сотни волонтеров, кинологи и местные жители.

До этого появилась информация, что в подмосковном Серпухове разыскивают 13-летнюю девочку, которая перестала выходить на связь. Рост пропавшей составляет 146 сантиметров, телосложение — среднее. У девочки русые волосы, карие глаза. На момент исчезновения она была одета в черную кофту, джинсы и кроссовки того же цвета.