Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 10:21

СК возбудил уголовное дело после пропажи девочки, ушедшей искать кольцо

Уголовное дело после исчезновения 13-летней девочки возбудили в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 13-летней девочки в подмосковном Пущино, сообщили в ГСУ СК России по Московской области. По данным следствия, 19 июля школьница вышла из частного дома, где жила вместе с семьей, и не вернулась.

По факту безвестного исчезновения подростка следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело, — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в поисках участвовала собака. По предварительным данным, ищейка привела поисковиков к дороге, где были обнаружены следы остановки машины. Родственники рассказали, что девочка ушла искать потерянное кольцо и не вернулась. Мать обратилась в полицию в тот же вечер, к утру к поискам подключились сотни волонтеров, кинологи и местные жители.

До этого появилась информация, что в подмосковном Серпухове разыскивают 13-летнюю девочку, которая перестала выходить на связь. Рост пропавшей составляет 146 сантиметров, телосложение — среднее. У девочки русые волосы, карие глаза. На момент исчезновения она была одета в черную кофту, джинсы и кроссовки того же цвета.

Регионы
Подмосковье
Следственный комитет
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил на вопрос о контрнаступлении ВСУ при Драпатом
На Западе нашли связь между Зеленским и украинскими националистами
Военэксперт объяснил цель ударов ВСУ по «Мираторгу» под Брянском
Ссора пьяного брата и сестры закончилась зверским убийством
Амурчанин высказал учительнице сына все наболевшее и поплатился
Врач назвал страшные последствия быстрого сброса веса
Глава почтового отделения на Ямале украла более полумиллиона рублей
Горят склады Wildberries на юге России: где были атаки ВСУ 22 июля, жертвы
Двое взрослых и четверо детей разбились в ДТП под Архангельском
Всплыли неприятные подробности из биографии нового премьера Украины
Известная итальянская актриса и ее дочь могут стать гражданками России
Лидер России поздравил с 80-летием балетмейстера Эйфмана
Сотню осужденных насильников выпустят на свободу в европейской стране
Толпа школьников надругалась над девочкой
Трое мужчин кидались с ножом на детей в городском парке
Почему не работает Telegram сегодня, 22 июля: замедление, когда заблокируют
Путин поздравил Газманова с юбилеем
В Госдуме рассказали о тонкостях замены счетчиков воды
В Турции рассказали о контактах с Россией по атакам ВСУ на «Голубой поток»
Пассажиры застрявшего на Ладоге теплохода сутки провели без питьевой воды
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.