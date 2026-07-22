Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 11:57

Лавров раскрыл, что обсуждал с главами МИД АСЕАН

Лавров обсудил с главами МИД АСЕАН создание устойчивой к Западу системы финансов

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что обсудил с главами МИД АСЕАН создание новой финансовой системы. По его словам, обновленная структура должна быть устойчива к злоупотреблениям со стороны стран Запада. Трансляцию ведет МИД РФ на платформе Rutube.

Говорили мы о необходимости реформы международной валютно-финансовой, торговой системы, чтобы оградить страны от односторонних нелегитимных санкций, тарифов и прочих злоупотреблений положением Западом в мировой финансовой и торговой системе, — отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили предстоящие политические контакты на полях мероприятий АСЕАН в Маниле. Стороны условились о продолжении доверительного диалога и координации действий в ключевых международных объединениях.

До этого замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Лавров во время визита на Филиппины 21–22 июля проведет ряд двусторонних встреч. Он уточнил, что переговоры состоятся не только в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Власть
МИД РФ
Сергей Лавров
АСЕАН
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинца осудили на 24 года за подготовку к совершению теракта на Кубани
«Нечем гордиться»: депутат о причинах кадровых изменений в командовании ВСУ
Лавров встретился на полях АСЕАН с еще одним иностранным министром
Число пострадавших при атаке ВСУ на Ялту увеличилось
Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
Власти раскрыли приоритеты распределения нефтепродуктов
Магнитные бури сегодня, 22 июля: что будет завтра, тревога, скачки давления
«Россия не уступит»: в США признали неэффективность стратегии против РФ
В ЦИК России рассказали о подготовке к электронному голосованию
На территории бастиона в Петербурге нашли редкие монеты XVII века
Песня Высоцкого неожиданно прозвучала на европейском радио
Полиция нашла «резиновую» квартиру, в которой прописались 30 мигрантов
Киев и Одесса ответят за Wildberries: удары по Украине 22 июля
Женщина погибла из-за падения на нее мужчины с высоты
В Ялте раскрыли страшные последствия удара дрона ВСУ по многоэтажке
Финансист ответил, повлияет ли обострение иранского конфликта на цену нефти
Зоозащитница раскрыла, как не купить питомца у «черных» разведенцев
Водитель подделал номера прямо у АЗС и попал на видео
Пианист Мацуев рассказал, как относятся к русской культуре за рубежом
Родион Газманов объяснил, почему не всегда приезжает на дни рождения к отцу
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.