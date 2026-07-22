Лавров раскрыл, что обсуждал с главами МИД АСЕАН Лавров обсудил с главами МИД АСЕАН создание устойчивой к Западу системы финансов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что обсудил с главами МИД АСЕАН создание новой финансовой системы. По его словам, обновленная структура должна быть устойчива к злоупотреблениям со стороны стран Запада. Трансляцию ведет МИД РФ на платформе Rutube.

Говорили мы о необходимости реформы международной валютно-финансовой, торговой системы, чтобы оградить страны от односторонних нелегитимных санкций, тарифов и прочих злоупотреблений положением Западом в мировой финансовой и торговой системе, — отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили предстоящие политические контакты на полях мероприятий АСЕАН в Маниле. Стороны условились о продолжении доверительного диалога и координации действий в ключевых международных объединениях.

До этого замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Лавров во время визита на Филиппины 21–22 июля проведет ряд двусторонних встреч. Он уточнил, что переговоры состоятся не только в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.