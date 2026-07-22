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22 июля 2026 в 10:36

Лавров обсудил предстоящие политические контакты с индийским коллегой

Лавров и глава МИД Индии Джайшанкар обсудили график контактов

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар обсудили предстоящие политические контакты на полях мероприятий АСЕАН в Маниле, сообщили в пресс-службе российского дипломатического ведомства. Стороны условились о продолжении доверительного диалога и координации действий в ключевых международных объединениях.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих политических контактов на различных уровнях и международных площадках, основные темы двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня. Условлено продолжить доверительный диалог на всех уровнях, координацию подходов к взаимодействию России и Индии в ключевых международных форматах, — сообщили в дипведомстве.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Лавров во время визита на Филиппины 21–22 июля проведет ряд двусторонних встреч. Он уточнил, что переговоры состоятся не только в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

До этого Лавров и его коллега из Чада Абдулайе Сабре Фадул подписали соглашение о безвизовых поездках. Инициатива будет действовать в отношении владельцев дипломатических паспортов. Также безвиз станет доступен обладателям служебных паспортов.

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