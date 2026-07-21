Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 11:46

В Подмосковье пропала 13-летняя девочка

В подмосковном Серпухове разыскивают 13-летнюю девочку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В подмосковном Серпухове разыскивают 13-летнюю девочку, которая перестала выходить на связь 19 июля, сообщает поисковый отряд «Спас град» в своем Telegram-канале. Рост пропавшей 146 сантиметров, телосложение — среднее.

[Девочка] 13 лет. Дата и место пропажи: 19 июля 2026 г., г. Серпухов, — говорится в сообщении.

У девочки русые волосы, карие глаза. На момент исчезновения она была одета в черную кофту, джинсы и кроссовки того же цвета.

Ранее стало известно, что шестилетняя девочка не вернулась с прогулки. Последний раз ее видели на площадке с паровозиком на Гатчинском шоссе. Отряд «ЛизаАлерт» подключился к поискам ночью, сразу же был объявлен выезд. Позже ее нашли у соседей. С ребенком все в порядке.

До этого в Новосибирске спасатели нашли тело восьмилетней девочки, которая провалилась под лед реки Оби еще в феврале текущего года. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Благодаря видео с камер наблюдения установлено, что ребенок находился на реке один. Девочка шла по льду с надувной плюшкой. В поисках ребенка участвовали большое количество добровольцев.

Регионы
Московская область
дети
пропавшие без вести
Серпухов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе раскрыли судьбу Залужного после перестановок в Киеве
Два ребенка получили ранения в ходе атаки ВСУ по ЛНР
В Госдуме рассказали, что может оказаться выгоднее банковского депозита
В ГД раскрыли плюсы закона о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года
В Общественной палате рассказали о ключевых обязанностях председателей СНТ
Обстановка в Крыму 21 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Известного анестезиолога-насильника поймали спустя 21 год
Пиво из соседней страны хлынуло в Россию рекордным потоком
Суд в Москве оштрафовал активиста-иноагента Елизарова на 50 тыс. рублей
США захотели внести в черные списки УВКБ ООН
Москвичи «не дали» Седоковой заработать миллион рублей
«Иди обыграй пятерых!»: Мостовой о выборе Родри лучшим игроком ЧМ-2026
В Раде обнародовали данные об облавах на украинские военкоматы
В Польше сообщили о проблемах, которые ждут Украину зимой
Гроза не помеха русским «Гераням» и «Бандеролям»: удары по Украине 21 июля
Российский снайпер раскрыл слабое место украинского дрона «Баба-Яга»
Разведгруппа ВС России заняла позицию в 50 км от Запорожья
Родителям напомнили, как вербуют детей в интернете
Биткоин резко подлетел в цене
ФАС возбудила 15 дел против нефтяных компаний из-за цен на топливо
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.