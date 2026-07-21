В Подмосковье пропала 13-летняя девочка

В подмосковном Серпухове разыскивают 13-летнюю девочку, которая перестала выходить на связь 19 июля, сообщает поисковый отряд «Спас град» в своем Telegram-канале. Рост пропавшей 146 сантиметров, телосложение — среднее.

[Девочка] 13 лет. Дата и место пропажи: 19 июля 2026 г., г. Серпухов, — говорится в сообщении.

У девочки русые волосы, карие глаза. На момент исчезновения она была одета в черную кофту, джинсы и кроссовки того же цвета.

Ранее стало известно, что шестилетняя девочка не вернулась с прогулки. Последний раз ее видели на площадке с паровозиком на Гатчинском шоссе. Отряд «ЛизаАлерт» подключился к поискам ночью, сразу же был объявлен выезд. Позже ее нашли у соседей. С ребенком все в порядке.

До этого в Новосибирске спасатели нашли тело восьмилетней девочки, которая провалилась под лед реки Оби еще в феврале текущего года. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Благодаря видео с камер наблюдения установлено, что ребенок находился на реке один. Девочка шла по льду с надувной плюшкой. В поисках ребенка участвовали большое количество добровольцев.