Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 10:22

Шестилетняя девочка бесследно пропала с детской площадки

В Санкт-Петербурге разыскивают шестилетнюю девочку, пропавшую с детской площадки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге организованы поиски шестилетней девочки, пропавшей с детской площадки в Красном Селе вечером в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отряда «ЛизаАлерт». Ребенка последний раз видели около восьми часов вечера на Гатчинском шоссе.

Поисковый отряд подключился к работе еще ночью, сразу же объявив срочный выезд добровольцев. В настоящее время на месте происшествия развернут и активно работает оперативный штаб. К мероприятиям по прочесыванию местности активно присоединяются неравнодушные местные жители. Согласно ориентировке поисковиков, пропавшая девочка была одета в фиолетовые кофту и лосины, а также белые кроссовки.

Шестилетняя девочка пропала вчера вечером, не вернулась с прогулки. Последний раз ее видели на площадке с паровозиком на Гатчинском шоссе, 13, корпус 1, около восьми часов вечера. Отряд «ЛизаАлерт» подключился к поискам ночью, сразу же был объявлен выезд, — сказала собеседница агентства.

Ранее полиция нашла живыми 11-летнего мальчика и его 13-летнюю сестру, которые пропали в Республике Карелия. Правоохранители вышли на их след по одному из свидетельств местного поискового отряда «ЛизаАлерт». Добровольцы поблагодарили всех людей, которые принимали участие в поисках детей.

Регионы
Санкт-Петербург
дети
пропавшие
ЛизаАлерт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростки измазали яйцами 15-летнюю школьницу
Россия побила исторический рекорд по закупкам вишни и черешни из Грузии
Россельхознадзор подтвердил гибель пчел в Челябинской области
Стали известны новые условия безвизового въезда в Китай для россиян
Стала известна судьба пропавшего в Красных Баках подростка
Welt: Британия и ФРГ хотят разработать ракету радиусом действия 2 тыс. км
Иммунолог предупредил о смертельной опасности загрязненных кондиционеров
Гости помешали хозяину дома заживо сжечь жену
Один человек погиб из-за урагана в российском регионе
В Москве возбудили дело после жестокой расправы над мужчиной
Аферисты придумали схему обмана с «перерасчетом» за электроэнергию
Миронов жестко высказался о ситуации в здравоохранении в России
Россиян выгнали из соседней страны и запретили возвращаться
Появились кадры работы СК по делу о подготовке теракта на Урале
В России предложили ввести определение «одинокий родитель»
Стало известно, сколько стоит придерживаться ЗОЖ в России
В Эстонии рост числа банкротств признали угрозой безопасности
«Кот Базилио» и «Лиса Алиса» обнесли московский супермаркет
Врач назвала самые безопасные ягоды, которые редко вызывают аллергию
Психолог дала советы, как уберечь ребенка от вербовщиков в Сети
Дальше
Самое популярное
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.