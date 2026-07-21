Шестилетняя девочка бесследно пропала с детской площадки

В Санкт-Петербурге организованы поиски шестилетней девочки, пропавшей с детской площадки в Красном Селе вечером в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отряда «ЛизаАлерт». Ребенка последний раз видели около восьми часов вечера на Гатчинском шоссе.

Поисковый отряд подключился к работе еще ночью, сразу же объявив срочный выезд добровольцев. В настоящее время на месте происшествия развернут и активно работает оперативный штаб. К мероприятиям по прочесыванию местности активно присоединяются неравнодушные местные жители. Согласно ориентировке поисковиков, пропавшая девочка была одета в фиолетовые кофту и лосины, а также белые кроссовки.

Шестилетняя девочка пропала вчера вечером, не вернулась с прогулки. Последний раз ее видели на площадке с паровозиком на Гатчинском шоссе, 13, корпус 1, около восьми часов вечера. Отряд «ЛизаАлерт» подключился к поискам ночью, сразу же был объявлен выезд, — сказала собеседница агентства.

Ранее полиция нашла живыми 11-летнего мальчика и его 13-летнюю сестру, которые пропали в Республике Карелия. Правоохранители вышли на их след по одному из свидетельств местного поискового отряда «ЛизаАлерт». Добровольцы поблагодарили всех людей, которые принимали участие в поисках детей.