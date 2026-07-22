Лавров озвучил планы России и АСЕАН по товарообороту

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах удвоить текущий показатель товарооборота между РФ и странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии к 2036 году. По его словам, в 2025 году этот показатель находился на уровне $22 млрд. Брифинг Лаврова транслируется на сайте МИД РФ..

В прошлом году [объем товарооборота] был около $22 млрд, и есть возможность <...> удвоить этот показатель к 2036 году, — подчеркнул глава МИД.

Ранее сообщалось, что Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили предстоящие политические контакты на полях мероприятий АСЕАН в Маниле. Стороны условились о продолжении доверительного диалога и координации действий в ключевых международных объединениях.

До этого стало известно, что Лавров прибыл на гала-ужин министерской встречи АСЕАН без национальной рубашки. По традиции на это мероприятие министры надевают сшитые специально для них рубашки в национальном стиле той страны, которая председательствует в Ассоциации.