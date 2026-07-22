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22 июля 2026 в 11:40

Предполагаемого вербовщика девушек для Эпштейна нашли мертвым во Франции

BFMTV: связанного с Эпштейном модельного скаута Сиада нашли мертвым дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вербовщик моделей Даниэль Сиад 20 июля был найден мертвым в своем доме в Коломбо во Франции, сообщило издание ВFMTV. По его данным, мужчину подозревали в тесных связях с финансистом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Следствие считает, что Сиад направлял предпринимателю молодых девушек. Имя вербовщика упоминалось ровно 2090 раз в файлах Эпштейна, которые обнародовало Министерство юстиции США.

Ранее экс-директора французского модельного агентства Жераля Мари Elite Model обвинили в изнасилованиях и торговле людьми. Его также подозревают в дружеских отношениях с Эпштейном. По словам бывших шести сотрудниц агентства, Мари совершал преступления с ними, когда они еще не достигли совершеннолетия. Они заявили, что он с обращался с ними «как с проститутками», а также устраивал вечеринки с участием моделей и состоятельных гостей.

Кроме этого, федеральный суд США обязал Минюст рассекретить часть документов по делу финансиста. Чиновники также должны обосновать все случаи редактирования файлов.

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