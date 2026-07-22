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22 июля 2026 в 11:26

Военэксперт объяснил цель ударов ВСУ по «Мираторгу» под Брянском

Военэксперт Сивков назвал удары по «Мираторгу» частью 40-дневной операции ВСУ

ВСУ ВСУ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Удары Вооруженных сил Украины по предприятию «Мираторг» в Брянской области являются составным элементом масштабной стратегической операции Киева, рассчитанной на 40 дней, заявил NEWS.ru военный эксперт Константин Сивков. По его словам, данные атаки преследуют цель не столько военного, сколько социально-экономического характера, направленную на подрыв внутренней стабильности.

Удары по «Мираторгу» — это продолжение той стратегии, о которой говорил Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru), это 40-дневная операция. В чем ее суть? Это нарушение системы жизнеобеспечения российских граждан. ВСУ уже атаковали склады Wildberries, а теперь наносят удары по предприятиям, которые занимаются производством продовольственной продукции, таким как «Мираторг». Наша ПВО справляется, поскольку атаки носят ограниченный характер и достигают небольшого по масштабу результата в сравнении с затраченными силами, — пояснил Сивков.

Ранее врио главы Брянской области Егор Ковальчук заявил, что сотрудник охраны агропромышленного холдинга «Мираторг» был ранен в результате атаки ВСУ на регион. По его словам, еще один человек пострадал в Погарском районе.

Брянская область
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Украина
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