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22 июля 2026 в 12:30

Песков раскрыл успехи армии России на фронте

Песков: войска России продолжают наступательные действия на фронте

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Вооруженные силы России продолжают наступление на фронте в рамках специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-связи. По его словам, армия продвигается по всей ширине фронта, запись трансляции опубликована пресс-службой Кремля.

Не думаю, что это (назначение генерала Михаила Драпатого главкомом ВСУ. — NEWS.ru) приведет к каким-то изменениям на фронтах. Динамика там хорошо известна. Наши вооруженные силы продолжают в рамках специальной военной операции наступательные действия по всей ширине фронта, — заявил Песков.

Ранее в Минобороны России раскрыли, что ВСУ за сутки потеряли около 1490 военнослужащих. Так, группировка войск «Север» ликвидировала более 295 человек, «Запад» — до 220, «Юг» — более 195, «Центр» — до 355.

Кроме того, депутат Госдумы Андрей Колесник напомнил, что Вооруженные силы РФ использовали баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в ходе специальной военной операции в «воспитательных» целях. По его словам, применение боеголовки — это вопрос военной целесообразности.

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