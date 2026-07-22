Тактика украинских войск претерпит изменения в сторону ужесточения террористических методов ведения боя после назначения на должность главкома ВСУ Михаила Драпатого, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, такая ротация напрямую связана с внешним влиянием западных кураторов, которые продолжают контролировать процессы в Киеве.

Драпатый, если я не ошибаюсь, находится в розыске в России, на него заведено уголовное дело. Он достаточно молодой, 43 года. Это чисто лондонский продукт, ему даже вручали премию об окончании британской академии. Видимо, на назначении Драпатого настояли кураторы Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru). Просто так таких людей не поставят главкомом ВСУ. Думаю, с его приходом террористическая составляющая украинских подразделений ужесточится в плане ударов по мирным людям. Активизируются действия в приграничье. Драпатый — откровенный продукт незалежной Украины, проповедующей неонацизм бандеровского толка, — пояснил Дандыкин.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что назначение Драпатого новым главнокомандующим ВСУ не окажет влияния на ход боевых действий и не остановит продвижение российских подразделений по всей линии фронта. По словам парламентария, кадровые перестановки в украинском военном руководстве являются скорее отражением внутриполитической борьбы в Киеве.