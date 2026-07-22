Киев и Одесса ответят за Wildberries: удары по Украине 22 июля

Киев и Одесса ответят за Wildberries: удары по Украине 22 июля

Россия готовит новый массированный удар по целям на Украине, утверждают источники. Что известно, где поражены цели 22 июля, сколько сожгли АЗС?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 22 июля

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 22 июля по целям на Украине были запущены баллистическая ракета комплекса «Искандер-М», три крылатые ракеты Х-59/69 и 216 ударных БПЛА различных моделей: обычные и реактивные «Герани», «Герберы», «Италмасы», а также дроны — имитаторы целей.

ВСУ подтверждают попадания баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА в 12 районах, а также падение обломков беспилотника в семи районах. Вероятно, эти данные являются сильно неполными и неточными: так, Telegram-канал «Хроник Гераней» отмечает, что за сутки по целям на Украине ударили 285 управляемых авиабомб (ФАБ с УМПК), о которых пресс-служба противника не упоминает.

Утром удары по целям на Украине продолжились: реактивные БПЛА «Бандероль» атаковали в районе Харькова, а реактивная «Герань» нанесла удар на юго-западе Киева. Еще один реактивный дрон нанес удар по Чернигову. По предварительным данным, целью стал главный сборочный цех Черниговского завода радиооборудования.

«Искандер-М» Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Также сообщается о серии взрывов в Павлограде (Днепропетровская область). По данным Telegram-канала AMK Mapping, по цели прилетели четыре корректируемые авиабомбы с реактивным ускорителями.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударах по Одессе, какие цели поражены 22 июля

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила о новых ударах по украинским портам на Черном море.

«В порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ; в городе Одессе поражен логистический центр „Новой Почты“, используемый для хранения грузов военного назначения. Кроме того, в районе села Ковалевка (25 км от Одессы) поражена батарея берегового ракетного комплекса „Нептун-2“, уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина», — указали в Минобороны РФ.

Ситуация в Одессе и соседних портовых городах становится все более напряженной.

«В Ильичевске (Черноморске) в порту пожар. В городе нет воды. Уничтожена главная водонасосная станция. В порту Пересыпь попадания шести ракет привели к пожарам и детонации на причальной стенке», — отмечает Telegram-канал «Герань Цветущая».

Telegram-канал AMK Mapping указывает, что кампания ударов по портам Одессы продолжается уже две недели. Порты подверглись мощнейшим атакам.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«За последние 72 часа Россия запустила по Одессе по крайней мере 35 ракет — это 100% ракет, запущенных по Украине за это время! Кроме того, регион атаковали десятки БПЛА „Герань-2/3/4/5“ и реактивных „Бандеролей“», — указывает AMK Mapping.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как били по кораблям с грузами ВСУ 22 июля

Минобороны РФ подтвердило поражение еще двух грузовых судов, которые перевозили грузы для ВСУ в порты Одессы и Черноморска. Сухогруз и балкер были поражены в 15 км и 53 км к юго-востоку от Одессы.

«Развязанная Украиной морская война в полной мере вернулась к авторам. Попадание „взрослого“ дрона в сухогруз или балкер — дело серьезное, „Герань“ может разворотить рубку, капитанский мостик, повредить переборки, устроить пожар, нанести урон экипажу. Но этого недостаточно», — высказали мнение авторы Telegram-канала «НгП Разведка».

Блогеры отметили, что поврежденный БПЛА корабль может быть отбуксирован и восстановлен. Вслед за другими публикациями в Сети они предложили применять по судам, работающим на ВСУ, устаревшие противокорабельные ракеты советского производства, которых «бесчисленное количество на складах». Это позволит не тратить деньги на их утилизацию.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько АЗС уничтожили на Украине на 22 июля

В течение ночи ВС РФ уничтожили по крайней мере две АЗС на Украине. Telegram-канал «Герань: Черный ящик» указывает, что были поражены две АЗС «Укрнафта» в Днепропетровской области.

БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, реактивный дрон «Герань-4» нанес удар по станции техобслуживания «Легион Трак» в Космическом районе города Запорожье.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Когда будет новый массированный удар по Киеву, что известно

Несколько источников в Telegram предположили, что ВС РФ готовят новый массированный удар по Киеву. Сейчас идут разведывательные мероприятия.

«Из необычного — на севере очень большой процент „Гербер“ и „Пародий“. Уже вторые сутки такая картина. Они интенсивно ведут разведку в Киевской области», — пишут «Хроники Гераней».

AMK Mapping отмечает, что активно ведется разведка в районе Ирпеня, Дымера, Новых Петровцов, Славутича, Вышгорода, Переяслава и Броваров. Кроме того, массированный удар может быть нанесен по району Одессы.

«Киев и Одесса нам ответят за Wildberries!» — комментируют россияне в соцсетях.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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