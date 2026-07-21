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21 июля 2026 в 12:11

Гроза не помеха русским «Гераням» и «Бандеролям»: удары по Украине 21 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Непогода не помешала ВС РФ нанести новую серию точных ударов по целям на Украине. Сколько ракет и БПЛА запустили 21 июля, где поражены цели, сколько сгорело АЗС?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 21 июля

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 21 июля Россия запустила по целям на Украине 58 ударных БПЛА различных моделей (реактивные и обычные «Герани», «Герберы», дроны «Италмас», управляемые крылатые ракеты «Бандероль»).

ВСУ подтверждают попадание восьми ударных БПЛА в семи районах. Вероятно, эти данные являются сильно неполными, хотя активность воздушных ударов ВС РФ была снижена.

«Активность в небе сегодня немного снижена "по погоде". На "той стороне" шторм и гроза», — указывает Telegram-канал «Герань Цветущая».

Несмотря на меньшую интенсивность ударов, ночная серия атак была мощной и охватила по крайней мере пять областей Украины.

«Шумно было этой ночью в Харькове и Харьковской области. В полночь и после 2 часов ночи было два ракетных удара по целям в Харькове. Вторая серия особенно запомнилась жителям города — очень громкий взрыв был. Слышало «пол-области». Примерно в 3 часа ночи был удар четырех «Бандеролей» по цели в Одессе. Пока без деталей. В Николаевской области под ударом был Очаков. В Днепропетровской области одиночные реактивные "Герани" что-то усиленно искали между Кривым Рогом и Днепропетровском. Восток Днепропетровской области, традиционно уже, был под ударами ВКС РФ. В Запорожье и Запорожской области нон-стопом работали "Молнии" и FPV-дроны. Периодически прилетали "Герани"», — перечисляет Telegram-канал «Хроники Гераней».

Утром удары ВС РФ по целям на Украине продолжились. В Сети появились кадры последствий удара по ТЦК (военкомату) в Чернигове. Здание призывного пункта располагалось прямо напротив Черниговского педагогического университета им. Швеченко и было поражено реактивным БПЛА «Герань-4».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько АЗС уничтожено на Украине в ночь на 21 июля

Со вчерашнего дня на Украине были поражены по крайней мере четыре АЗС. Первой стала заправка «Укрнафта» на въезде в город на Степной улице. Как пишут «Хроники Гераней», вечером 20 июля ее «добили» реактивные «Герани». В Золочеве в Харьковской области была уничтожена АЗС компании UPG.

Ночью в Харькове был поражен автозаправочный комплекс «ОВИС» на ул. Вадима Манько. В Сумах под ударом оказалась АЗС «Укртатнафты» в 10 микрорайоне. Рядом с заправкой был поражен огромный гипермаркет «Эпицентр», который использовался в качестве места хранения военного оборудования. Telegram-канал «Герань: Черный ящик» отмечает, что «Эпицентр» сгорел после удара одного FPV-дрона: начался пожар и вторичная детонация.

«FPV, который смог», — комментирует «Герань: Черный ящик».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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