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20 июля 2026 в 13:08

Одесса горит день за днем, Нацполиция «спалилась»: удары по Украине 20 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Россия продолжает уничтожение портов, которые используют ВСУ. Сколько ракет и БПЛА запустили в ночь на 20 июля, какие цели поражены, что с АЗС, энергетикой, кораблями?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 20 июля

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 20 июля ВС РФ запустили по целям на Украине две крылатые ракеты Х-59/69 и 94 ударных БПЛА различных моделей («Герань», «Гербера», «Италмас», реактивные дроны «Бандероль» и дроны — имитаторы целей «Пародия»). ВСУ подтверждают попадание одной ракеты и девяти ударных БПЛА. Реальные показатели попаданий могут быть значительно выше: так, Telegram-канал «Хроники Гераней» отмечает, что за сутки Россия запустила порядка 200 беспилотников и 222 корректируемые авиабомбы (ФАБ с УМПК), о которых ВСУ не упоминают в своих отчетах. При этом все чаще применяются реактивные ударные БПЛА, которые сбивают реже.

«Стоит отметить, что идет интенсивный переход на реактивную тягу. И обычных „Гераней“ становится с каждым днем все меньше и меньше. Эпоха винтовых „Геранек“ уходит», — констатируют «Хроники Гераней».

Утром 20 июля ВСУ фиксируют мощную атаку из России в ответ на массированный налет на Москву минувшей ночью. Реактивные и обычные БПЛА атаковали Полтаву, Харьков, Запорожье, Черноморск (Ильичевск), Затоку.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, был зафиксирован запуск ракет «Оникс» по Одесской области: в 11:00 они поразили цели в порту Черноморска. Следом за ними объект добили два реактивных БПЛА «Герань».

К 11:30 стало известно о запуске баллистической ракеты «Искандер-М» по цели в Одесской области.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что горит в порту Одессы, заявления Минобороны РФ и подробности

Минобороны РФ сообщило, что армия России продолжает систематически бить по украинским портам, которые используются в интересах ВСУ.

«Высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами нанесено поражение в порту Одесса (государственное предприятие «Морской торговый порт „Одесса“») резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ», — указали в МО РФ.

Telegram-канал «Герань цветущая» отмечает, что ВС РФ бьют по кораблям в портах Одессы, Черноморска, Пересыпи, Николаева. Около острова Змеиный был поражен грузовой корабль GOLDEN LEO. По данным Минобороны РФ, с таких судов ВСУ запускают БПЛА по Крыму. На Украине заявили, что судно GOLDEN LEO под флагом Гвинеи-Бисау принадлежит турецкой компании и занималось «перевозкой зерна».

Telegram-канал AMK Mapping отмечает, что идет уже 11-й день новой кампании ударов России по портовой инфраструктуре Одесской и Николаевской областей. За сутки были запущены 14 крылатых ракет (Х-22/32, Х-59/69, Х-31П), девять БПЛА «Бандероль», два реактивных БПЛА «Герань-5» и несколько «Гераней» более старых модификаций.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Одесса горит день за днем», — переживают украинцы в соцсетях.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько АЗС уничтожено на Украине за сутки

Telegram-канал «Хроники Гераней» указывает, что за сутки на Украине были уничтожены шесть АЗС: две в Сумской области, две — в Николаевской, две в Харькове и Харьковской области. Удар по АЗС «Маркет» в Николаеве попал на видео. Telegram-канал AMK Mapping пишет, что в городе Холмы (Черниговская область) БПЛА «Герань-2» поразил одноименную электроподстанцию 110/35/10 кВ.

В Полтавской области реактивный БПЛА «Герань-4» ударил по НПЗ около деревни Базилевщина. ТЦСК «Базилевщина» принадлежал «Укргаздобыче» и выпускал бензин и дизтопливо стандарта Евро-5.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели на Украине 20 июля, провал Нацполиции

Telegram-канал AMK Mapping сообщает об интенсивных атаках на Запорожье с применением КАБ и ракет. Украинские СМИ отмечают, что улицы в городе затянуты противодроновыми сетями, ВС РФ бьют по украинским войскам в городе FPV-дронами.

«В Харьковской области за сутки нанесено не менее семи ударов корректируемыми авиабомбами, один ракетный удар и как минимум 69 ударов БПЛА», — указывают «Хроники Гераней».

В Черниговской области две реактивные «Герани-4» поразили склад в Березне.

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

ВСУ в Сумской области также постоянно под ударами ВС РФ. «Хроники Гераней» пишут, что за сутки прилетело не менее девяти авиабомб, две ракеты и 45 БПЛА.

Telegram-канал «Герань: черный ящик» рассказал об «информационном провале» Нацполиции Украины. В официальном аккаунте Нацполиции рассказ об «ударе России по гражданской инфраструктуре» снабдили фото, на которых видны коробки с логотипом компании Vyriy Industries. Эта компания — крупный оборонный подрядчик, поставляющий БПЛА для ВСУ.

«Хуже сорванной маскировки может быть только ее официальная фотофиксация. И сегодня Нацполиция Сумской области блестяще подтвердила этот тезис», — констатирует «Герань: черный ящик».

После публикаций на российских ресурсах Нацполиция удалила фото.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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Россия
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Одесса
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АЗС
Валентин Меликов
В. Меликов
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