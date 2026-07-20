Российские войска разнесли украинские порты

Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по украинским портам, используемым в интересах ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале. Так, в ходе ночных ударов применялось высокоточное оружие воздушного базирования и барражирующие боеприпасы.

Высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами нанесено поражение в порту Одесса (государственное предприятие «Морской торговый порт Одесса») резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, — заявили в МО РФ.

Ранее сообщалось, что с 13 по 19 июля ВС РФ поразили не менее 37 морских судов, которые использовались для доставки военных грузов и выполнения других задач в интересах ВСУ. За неделю было уничтожено не менее 25 сухогрузов, три балкера, три контейнеровоза, два морских парома, танкер, килекторное судно, быстроходный катер сил Специальных операций ВСУ, а также еще один катер.

Кроме того, Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные поразили севернее острова Змеиный два морских судна — балкер и сухогруз, с которых ВСУ запускали ударные БПЛА и безэкипажные катера. Для нанесения удара применялись противокорабельные ракеты «Оникс», крылатые ракеты воздушного базирования и барражирующие боеприпасы.