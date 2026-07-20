Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 июля: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 июля: где сбои в России

Сегодня, 20 июля, мобильный интернет не работает в Москве, Подмосковье и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 20 июля

Регулярно на мониторинговом сайте «Сбой.рф» появляются новые жалобы на сбои мобильного интернета в российских регионах. Пользователи пишут о неработоспособности онлайн-сервисов, мессенджеров, сайтов и приложений.

В понедельник, 20 июля, согласно статистике, мобильный интернет не работает в сетях операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб составляет около 440 на момент публикации.

Сформировалась следующая география распространения жалоб, регионы идут приблизительно в порядке убывания по численности обращений: Москва, Московская, Ленинградская, Челябинская, Нижегородская, Самарская, Воронежская, Саратовская, Свердловская, Архангельская, Иркутская, Омская, Ростовская, Волгоградская, Калужская, Липецкая, Тамбовская, Тверская, Новосибирская, Тульская, Ярославская, Ивановская, Кировская, Смоленская, Костромская области, Санкт-Петербург, Татарстан, Чувашия, Марий Эл, Удмуртия, Ханты-Мансийский АО, Якутия, Ставропольский, Приморский, Алтайский, Забайкальский, Пермский, Краснодарский края, Кузбасс.

Почему не работает мобильный интернет 20 июля

Проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз, заявил президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что отключения связи происходят на фоне использования Украиной «все более изощренных методов для атак». Он добавил, что ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Заблаговременное информирование жителей о конкретных областях и периоде действия ограничений невозможно из соображений безопасности, указали в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Ограничения снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили там.

Что делать при отключении мобильного интернета

Когда мобильный интернет отключают в целях безопасности, работают звонки и СМС. Равно как и приложения и сайты из белого списка. В него входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры, сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи и другие.

Читайте также:

Атака на Москву и удар по 37 морским целям ВСУ: новости СВО к утру 20 июля

Поразили 37 морских целей ВСУ: успехи ВС РФ к утру 20 июля

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно