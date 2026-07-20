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20 июля 2026 в 07:30

Атака на Москву и удар по 37 морским целям ВСУ: новости СВО к утру 20 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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ВС РФ уничтожили пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сотнях летевших к столице беспилотников, российские военные атаковали центр переработки углеводородного сырья в Полтавской области. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 19 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Российские военные разбомбили пять резервуаров с горючим для ВСУ

Российские войска в районе населенного пункта Новые Беляры Одесской области уничтожили пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ в МАКСе. Удар был нанесен в 15 км северо-восточнее порта Одесса.

Также самолеты ВКС России и БПЛА поразили два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде в порту Одессы. С их помощью ВСУ осуществляли запуск дронов в сторону российских границ.

Российские военные за неделю поразили 37 морских целей ВСУ

ВС РФ с 13 по 19 июля поразили не менее 37 морских судов, которые использовались для доставки военных грузов и выполнения других задач в интересах ВСУ, следует из данных российских силовых структур. Наибольшее число судов пришлось на 14 и 15 июля.

В эти дни были поражены по семь морских целей. Еще по шести суднам военные нанесли удары 13 и 17 июля, пять — 18 июля, четыре — 19 июля, еще две атаки пришлись на 16 июля. Всего за неделю были ликвидированы не менее 25 сухогрузов, три балкера, три контейнеровоза, два морских парома, танкер, килекторное судно, быстроходный катер сил специальных операций ВСУ, а также еще один катер.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Собянин сообщил о сотнях летевших к Москве беспилотниках

В направлении Московского региона за ночь летели более 400 вражеских беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, атака продолжалась с 20:30 вечера 19 июля до 05:00 утра мск 20 июля.

Собянин сообщил, что большую часть беспилотников силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах. Он также заявил, что на подлете к Москве были уничтожены 85 БПЛА. О первых восьми за 20 июля сбитых дронах мэр столицы написал в 02:48 мск.

«Флаговтыкатели» ВСУ попали в плен при попытке снять видео в Константиновке

Военнослужащие Южной группировки войск взяли в плен двух бойцов ВСУ, которые направлялись в Константиновку для записи постановочного видеоролика, передали в Минобороны РФ. В плен попали служащие 425-го полка ВСУ Евгений Мосин и Сергей Столярский.

В Минобороны заявили, что командование ВСУ продолжает предпринимать попытки записи подобных постановочных видеоматериалов. По данным ведомства, Мосин и Столярский после пленения поблагодарили российских военнослужащих за сохраненные жизни.

Российские БПЛА обрушились на центр углеводородной переработки на Украине

Российские военные атаковали центр переработки углеводородного сырья в Полтавской области, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, удар был нанесен беспилотниками «Герань-4 Сикер».

В ведомстве отметили, что особенность использованного дрона — современная электронно-оптическая система наведения. Она позволяет самостоятельно корректировать траекторию полета перед ударом.

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