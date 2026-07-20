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20 июля 2026 в 05:10

Собянин сообщил о сотнях летевших к Москве беспилотниках

Собянин: более 400 вражеских БПЛА летели в направлении Московского региона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В направлении Московского региона за ночь летели более 400 вражеских беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, атака продолжалась с 20:30 вечера до 05:00 утра мск.

С 20:30 вечера до 05:00 утра в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников, — написал Собянин.

Собянин сообщил, что большую часть беспилотников силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах. Он также заявил, что на подлете к Москве были уничтожены 85 БПЛА.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в окрестностях Ставрополя отразили атаку беспилотников. В промышленной зоне Шпаковского округа зафиксировано возгорание.

До этого оперштаб Белгородской области сообщил, что мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на регион. В поселке Малиновка Белгородского округа беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Мужчину с осколочным ранением височной области доставили в Октябрьскую районную больницу, после оказания помощи его перевели в городскую больницу № 2 Белгорода.

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