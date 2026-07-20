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20 июля 2026 в 02:58

Стало известно об отражении атаки беспилотников на Москву

Собянин: ПВО Минобороны РФ сбила восемь беспилотников на подлете к Москве

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Силы ПВО Минобороны России перехватили и уничтожили восемь вражеских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, на местах падения обломков работают специалисты.

Атака восьми БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что беспилотники, атаковавшие логистический центр Wildberries в Котовске, были оснащены поражающими элементами. Силы ПВО своевременно отреагировали и сбили 28 дронов на подступах к объекту. Глава региона назвал эту атаку терактом.

До этого он сообщил, что жертвами ночной атаки дронов на логистический центр Wildberries стали семеро сотрудников. По словам главы региона, пострадавшим оказали медицинскую помощь, семьям погибших окажут поддержку. Предварительно, ранения получили 24 человека.

Москва
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