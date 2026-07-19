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19 июля 2026 в 23:44

«Флаговтыкатели» ВСУ попали в плен при попытке снять видео в Константиновке

В Минобороны сообщили о пленении двух военнослужащих ВСУ у Константиновки

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Военнослужащие Южной группировки войск взяли в плен двух бойцов ВСУ, которые направлялись в Константиновку для записи постановочного видеоролика, передали в Минобороны РФ. В плен попали служащие 425-го полка ВСУ Евгений Мосин и Сергей Столярский.

Военнослужащие Южной группировки войск взяли в плен двух «флаговтыкателей» из 425-го полка ВСУ Мосина Евгения и Столярского Сергея, которые пробирались в Константиновку для записи видео о якобы присутствии в городе ВСУ, но, что очевидно, попали в плен, — сообщили в ведомстве.

В Минобороны заявили, что командование ВСУ продолжает предпринимать попытки записи подобных постановочных видеоматериалов. По данным ведомства, Мосин и Столярский после пленения поблагодарили российских военнослужащих за сохраненные жизни.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили в Одесской области пять резервуаров с горючим для ВСУ. Удар был нанесен в 15 км северо-восточнее порта Одесса — в районе населенного пункта Новые Беляры.

Также самолеты ВКС России и БПЛА поразили два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде в порту Одессы. С их помощью ВСУ осуществляли запуск дронов в сторону российских границ.

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