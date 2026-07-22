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22 июля 2026 в 12:57

Власти раскрыли приоритеты распределения нефтепродуктов

«Коммерсант»: власти посоветовали направлять топливо госзаказчикам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Власти предложили определить очередность поставок нефтепродуктов потребителям, пишет «Коммерсант» со ссылкой на перечни мер и протоколов совещания у вице-премьера Александра Новака. Руководство страны порекомендовали направлять топливо государственным заказчикам и на муниципальные нужды.

Нефтепродукты также понадобятся для поставок в рамках северного завоза и оборонным предприятиям, РЖД, гражданскому флоту и сельхозпредприятиям. В следующую после этого очередь в топливе больше всего нуждаются жители Крыма, новых территорий и Калининградской области. В самом конце списка — сети АЗС нефтекомпаний, независимые АЗС и экспорт по межправительственным соглашениям.

Ранее зампред Правительства РФ Новак заявил об улучшении ситуации с топливом. По его словам, таких результатов удалось достичь благодаря принятым властями мерам стабилизации рынка: во многих регионах страны уже постепенно снимают ограничения на продажу бензина, а очереди на АЗС заметно сокращаются.

Власть
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Александр Новак
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