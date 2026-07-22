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22 июля 2026 в 12:32

«Не решил проблем»: экс-нардеп о последствиях ухода Сырского для Зеленского

Килинкаров: Зеленский потерял контроль над Украиной после ухода Сырского

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский потерял контроль над Украиной после отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады, политолог Спиридон Килинкаров. По его словам, глава государства фактически лишился своего главного соратника, который выполнял ключевую для него роль в армии.

Зеленский увольнением Сырского не решил ни одной проблемы. Он фактически не купировал ситуацию в центре Киева и не удовлетворил запрос тех, кто стоит за этим «картонным майданом». Президент Украины потерял своего соратника и лицо, по крайней мере в украинской армии, с легкостью сдав самого верного солдата. Сырский выполнял очень важную роль громоотвода. Условно говоря, все хорошее на фронте — это Зеленский молодец, а все плохое — это экс-главком ВСУ плохой. Самое страшное, что произошло для Зеленского в данный момент — он потерял контроль над ходом событий на Украине. Условно говоря, теперь сценарий дальнейших событий будет писаться не на Банковой, а теми людьми, которые стоят за «картонным майданом», — сказал Килинкаров.

Он добавил, что после отставки Сырского у Зеленского больше нет такой фигуры, способной принимать на себя критику за провалы украинской армии на фронте. По словам политолога, новым главкомом ВСУ был назначен Михаил Драпатый, который ранее позволял себе публичные высказывания в адрес действующей власти.

Сейчас, после того как Зеленский уволил Сырского, фигуры, выполняющей роль громоотвода теперь у президента Украины нет и не будет. И удивительно, что на пост главкома ВСУ он назначил Драпатого — человека, который, будучи военным в воюющей стране, позволял себе фактически критиковать верховного главнокомандующего за кадровые вопросы. Как такое вообще может быть? Мне трудно себе это представить, — заключил Килинкаров.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что западные кураторы вынудили Зеленского пожертвовать частью полномочий в связи с заменой Сырского на Драпатого. По его мнению, новый главком ВСУ менее лоялен по отношению к главе государства.

Европа
Украина
Александр Сырский
Михаил Драпатый
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
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