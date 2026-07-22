Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 12:58

Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ

Зеленский назначил генерал-майора Игоря Скибюка новым начальником Генштаба ВСУ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении генерал-майора Игоря Скибюка на должность начальника Генерального штаба ВСУ, соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале. Скибюк в настоящее время занимает пост заместителя начальника Генштаба ВСУ. О дате вступления в новую должность не сообщается.

Новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк, — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что Зеленский выдвинул кандидатуру Евгения Хмары, руководителя Центра специальных операций «А» СБУ, на пост министра обороны. Украинский президент поручил продолжить начатые реформы в оборонной сфере.

До этого глава государства назначил Александра Поклада врио главы СБУ. Ранее он был первым заместителем главы ведомства. На его место пришел Хмара, назначенный врио министра обороны вместо Михаила Федорова, отправленного в отставку. Эти кадровые изменения — часть ротации в военном блоке Украины.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
назначения
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Невролог перечислила неочевидных предвестников болезни Паркинсона
Юрист объяснила, можно ли сотруднику оформить отпуск сразу на 28 дней
«Не собираемся атаковать»: в МИД России раскрыли планы страны
Назван безопасный и эффективный способ борьбы с сорняками
Стало известно, правда ли зумеры беспечны и даже не думают о покупке жилья
Невролог раскрыла специфические симптомы болезни Паркинсона у молодежи
Глава ФПБК отреагировал на решение Орнеллы Мути получить гражданство России
Арестович назвал смену главкома ВСУ «планом Зеленского»
В тайге под Иркутском обнаружили майнинговую ферму
Экономист ответил, куда выгоднее всего вкладывать деньги
В России серьезно усложнили жизнь мошенникам
Невролог дал советы, как предотвратить развитие деменции
Россиянка заразилась лихорадкой денге после укуса комара
Раскрыты подробности атаки украинских дронов на Краснодар
ГД одобрила закон, запрещающий осужденным релокантам жениться и менять имя
В России заработала крупнейшая ветроэлектростанцию в стране
Арифулина объяснила, почему утвердила Пелагею на главную роль
Россиянам назвали главную опасность солевых растворов в борьбе с сорняками
Психиатр рассказал, много ли трудоголиков в России
Россиянам рассказали, как поддерживать сияние кожи в летнюю жару
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.