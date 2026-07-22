Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении генерал-майора Игоря Скибюка на должность начальника Генерального штаба ВСУ, соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале. Скибюк в настоящее время занимает пост заместителя начальника Генштаба ВСУ. О дате вступления в новую должность не сообщается.

Новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк, — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что Зеленский выдвинул кандидатуру Евгения Хмары, руководителя Центра специальных операций «А» СБУ, на пост министра обороны. Украинский президент поручил продолжить начатые реформы в оборонной сфере.

До этого глава государства назначил Александра Поклада врио главы СБУ. Ранее он был первым заместителем главы ведомства. На его место пришел Хмара, назначенный врио министра обороны вместо Михаила Федорова, отправленного в отставку. Эти кадровые изменения — часть ротации в военном блоке Украины.