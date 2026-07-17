Зеленский выбрал врио главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Поклада временно исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины, соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства. До этого момента политик занимал пост первого заместителя главы СБУ.

Поклад сменил Евгения Хмару, который накануне был назначен врио министра обороны Украины. Он занял этот пост вместо отправленного накануне в отставку Михаила Федорова. В результате кадровая перестановка в руководстве СБУ стала частью более широкой ротации в украинском силовом блоке.

До этого стало известно, что временно исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины назначили Андрея Сибигу. Премьер-министр страны Сергей Корецкий в своих соцсетях проинформировал, что правительство поставило его на этот пост с одобрения президента Украины. Он также анонсировал реорганизацию структуры министерств в соответствии с решениями парламента. Так, на Украине вновь появится Министерство сельскохозяйственной политики. Среди новых ведомств организуют Министерство по делам общин, территорий и перемещению людей внутри страны.